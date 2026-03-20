Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद

Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद

Hum Aapke Hain Koun:क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में माधुरी दीक्षित नहीं, दूसरी एक्ट्रेस मेकर्स की पहली पसंद थी. क्या होता अगर उस एक्ट्रेस का चयन होता?

By: Preeti Rajput | Published: March 20, 2026 7:22:31 PM IST

Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद


Hum Aapke Hain Koun: सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर ‘हम आपके हैं कौन’ बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में से एक है. सूरज बड़जाक्या की इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म में माधुरी दीक्षित ने निशा का किरदार निभाया था, वहीं सलमान ने प्रेम की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी. लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में माधुरी दीक्षित से पहले निर्माता किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करने वाले थे. फिर आखिर क्या हुआ, जो उनका फैसला अंतिम समय में बदल गया. 

You Might Be Interested In

करिश्मा कपूर थी पहली पसंद 

साल 1994 में फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. उस दौर में करिश्मा कपूर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में शामिल हैं. जिन्होंने साल 1991 में फिल्म ‘प्रेम कैदी’ से डेब्यू कर तहलका मचा दिया था. ‘हम आपके हैं कौन’ के निर्देशक सूरज बड़जात्या उनकी एक्टिंग से इंप्रेस थे और उन्होंने निशा के किरदार के लिए उन्हें चुना. इसलिए पिता के कहने पर सूरज बड़जात्या ने करिश्मा कपूर को कास्ट नहीं किया. आपको बता दें कि, इस बात का जिक्र डायरेक्टर ने इंडियन आइडल में एपिसोड किया था. 

पिता ने दिया सुझाव

निर्देशक सूरज बड़जात्या के पिता ने उन्हें सुझाव दिया कि वह किसी ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करें, जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकें. इसके बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित को कास्ट किया. इसका परिणाम हम सभी के सामने मौजूद है. माधुरी दीक्षित ने निशे के रुप में फिल्म में ऐसा किरदार निभाया की वह यादगार बन गया.

You Might Be Interested In

KV Admission 2026: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का शेड्यूल जारी, नोट करें रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट समेत पूरी डिटेल

फिल्म से जुड़ी बात 

फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ ने सलमान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म में सलमान और माधुरी के अलावा अनुपम खेर, रेणुका शहाणे, मोहनीश बहल  भी नजर आए थे. 

You Might Be Interested In
Tags: Hum Aapke Hain KounKarisma KapoorMadhuri Dixitsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज...

March 20, 2026

कहीं व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे नकली...

March 20, 2026

कम खर्च में बड़ा सरप्राइज! ईद पर अपनों के लिए...

March 20, 2026

नवरात्र व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे तरोताजा और ऊर्जावान

March 20, 2026

बुरी नजर से लेकर धन तक, हर परेशानी का उपाय...

March 19, 2026

किस शहर को कहा जाता है भारत का सैन फ्रांसिस्को?

March 19, 2026
Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद
Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद
Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद
Hum Aapke Hain Koun: क्या आप जानते हैं? ‘हम आपके हैं कौन’ में माधुरी नहीं, ये एक्ट्रेस थीं पहली पसंद