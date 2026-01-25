Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ऋतिक रोशन और राकेश रोशन ने बेचा अपना प्लॉट, करोडों में हुई डील; जानिए दोनों स्टार्स की नेटवर्थ

Hrithik Roshan Father Rakesh Roshan : ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने पुणे जिले में 1.09 हेक्टेयर का प्लॉट ₹15 करोड में बेचा है. डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि राकेश रोशन और CP लैंड्स LLP के बीच डीड ऑफ कन्वेयंस 26 दिसंबर, 2025 को रजिस्टर हुआ था.

By: Preeti Rajput | Published: January 25, 2026 1:52:20 PM IST

Hrithik Roshan Father Rakesh Roshan : बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने पुणे जिले में 1.09 हेक्टेयर का प्लॉट ₹15 करोड में बेचा है. यह जानकारी रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म CRE मैट्रिक्स को मिले रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स से मिली. डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि राकेश रोशन और CP लैंड्स LLP के बीच डीड ऑफ कन्वेयंस 26 दिसंबर, 2025 को रजिस्टर हुआ था.

करोडों में हुई डील

यह जमीन का टुकडा पुणे जिले के हवेली तालुका के लोहेगांव गांव में है. डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि इस ट्रांजैक्शन पर ₹1.05 करोड की स्टाम्प ड्यूटी दी गई थी. रोशन परिवार 2025 में कई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में एक्टिव रूप से शामिल रहा है. ऋतिक रोशन और राकेश रोशन प्रोपर्टी खरीदते और बेचते रहते हैं. बॉलीवुड के कई सेलेब्स इस तरह मुनाफा कमाते हैं.

ऋतिक रोशन की नेटवर्थ 

ऋतिक रोशन एक एक्टर, एक डांसर और एक प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं. फाइनेंस की दुनिया में एक कहावत है – पैसा पैसा बढाता है, और ऋतिक बस यह करना जानते हैं. GQ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार की नेट वर्थ लगभग 3,100 करोड रुपये है. हमने पिछले कुछ सालों में दी गई जानकारी के आधार पर उनकी नेट वर्थ का पता लगाया है.

ऋतिक रोशन का 100 करोड का मुंबई घर

ऋतिक रोशन मुंबई में समुद्र के सामने वाले घर में रहते हैं, जिसकी कीमत, द नो ब्रोकर टाइम्स के अनुसार, लगभग Rs 100 करोड है. यह जुहू में तीन मंजिला प्रॉपर्टी है जिसमें 15वीं, 16वीं और 17वीं मंजिलें शामिल हैं, जहाँ से अरब सागर का शानदार नजारा दिखता है.

राकेश रोशन की नेटवर्थ

एक्टर के पिता राकेश रोशन ने पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में पांच साल तक काम किया था. इसके बाद हीरो बन गए. हालांकि हीरोगिरी में सफलता नहीं मिल पाई.  इसके बाद वो डायरेक्टर बन गए. इस फील्ड में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली. राकेश ने  ‘कहो ना… प्यार है’, ‘कोई… मिल गया’ और ‘कृष’ फ्रेंचाइजी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया. जानकारी के मुताबिक, राकेश की टोटल नेटवर्थ 66 करोड़ रुपये है.

