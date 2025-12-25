Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इश्क तेरा तड़पावे…दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने बिखेरा अपना जादू; डांस Video देख फैंस हुए पागल

इश्क तेरा तड़पावे…दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने बिखेरा अपना जादू; डांस Video देख फैंस हुए पागल

Hrithik Roshan Sons: वायरल वीडियो में ऋतिक अपने बेटों, सबा आज़ाद, कजिन पश्मीना रोशन और भतीजी सुरानिका सोनी के साथ डांस करते दिख रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 25, 2025 2:27:28 AM IST

Hrithik Roshan Dance Video
Hrithik Roshan Dance Video


Hrithik Roshan Dance video: ऋतिक रोशन ने अपने बेटों हरेहान और हृधान के साथ मुंबई में अपने कजिन ईशान रोशन की शादी के जश्न में डांस फ्लोर पर आग लगा दी. इस सेरेमनी में रोशन परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए, जिनमें ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद भी थीं.

You Might Be Interested In

दोनों बेटों के साथ नाचें ऋतिक 

सेलिब्रेशन का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया और तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें ऋतिक अपने बेटों, सबा आज़ाद, कजिन पश्मीना रोशन और भतीजी सुरानिका सोनी के साथ डांस करते दिख रहे हैं. यह ग्रुप सुखबीर के पॉपुलर गाने ‘इश्क तेरा तड़पावे’ पर थिरक रहा था, जिसमें ऋतिक ने काले रंग के कपड़े पहने थे और उनके बेटों ने स्टाइलिश आउटफिट पहने थे. उनका परफॉर्मेंस शाम का मुख्य आकर्षण बन गया और सोशल मीडिया पर फैंस से उन्हें खूब प्यार और तारीफ मिली. 

वीडियो देख इंटरनेट पर फैंस हुए पागल

डांस वीडियो सामने आने के बाद एक फैन ने लिखा, “ऋतिक रोशन के बच्चों को सारी अच्छी चीजें विरासत में मिली हैं,” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “जब भी मैं इस आदमी को नाचते हुए देखता हूं, तो खुशी का जो एहसास होता है, वह पिछले 25 सालों से वैसा ही है.”

You Might Be Interested In

एक अन्य ने कमेंट्स में लिखा कि “रोशन भाई सिर्फ डांस नहीं करते, वे स्टेज पर आग लगा देते हैं! ईशान की शादी में बिल्कुल शोस्टॉपर!” “ओएमजी शायद उन्हें पहली बार एक साथ डांस करते देखा – जीन!” और “इसने आज टाइमलाइन को थोड़ा और रोशन कर दिया – कितना प्यारा पल.”

23 दिसंबर को, फिल्ममेकर राकेश रोशन ने शादी की घोषणा करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक फैमिली फोटो शेयर की. उन्होंने इसे कैप्शन दिया, “ईशान रोशन वेड्स ऐश्वर्या, आशीर्वाद और भगवान भला करे!”

जश्न में साथ दिखी सबा आज़ाद

सोमवार को, ऋतिक को सबा और अपने बेटों के साथ अपने कजिन की प्री-वेडिंग सेरेमनी में भी देखा गया. एक्टर के पैपराज़ी के साथ बातचीत के वीडियो भी वायरल हुए. प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए, ऋतिक ने पेस्टल रंग का कुर्ता पहना था, जबकि सबा आज़ाद पीले रंग के आउटफिट में ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थीं. 

ऋतिक के बेटे, हरेहान और हृधान ने मैचिंग कुर्ते पहने थे और परिवार ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाईं. वर्क फ्रंट की बात करें तो, ऋतिक आखिरी बार वॉर 2 में कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर के साथ नज़र आए थे.

सिंपल आउटफिट में उर्वशी ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, हुस्न का जलवा देख कलेजे पर चल जाएगी छुड़ी

You Might Be Interested In
Tags: Hrithik RoshanHrithik Roshan dance videohrithik roshan sonsSaba Azad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
इश्क तेरा तड़पावे…दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने बिखेरा अपना जादू; डांस Video देख फैंस हुए पागल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इश्क तेरा तड़पावे…दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने बिखेरा अपना जादू; डांस Video देख फैंस हुए पागल
इश्क तेरा तड़पावे…दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने बिखेरा अपना जादू; डांस Video देख फैंस हुए पागल
इश्क तेरा तड़पावे…दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने बिखेरा अपना जादू; डांस Video देख फैंस हुए पागल
इश्क तेरा तड़पावे…दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन ने बिखेरा अपना जादू; डांस Video देख फैंस हुए पागल