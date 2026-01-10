Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Hrithik Roshan Birthday: 30,000 शादी के प्रस्ताव, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम… यहां जानें बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के कुछ अनसुने किस्से

Hrithik Roshan Birthday: 30,000 शादी के प्रस्ताव, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम… यहां जानें बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के कुछ अनसुने किस्से

Hrithik Roshan unknowm facts: फिटनेस आइकॉन, परफेक्शनिस्ट और बहुमुखी कलाकार ऋतिक अपनी आने वाली फिल्मों और सुपरहीरो यूनिवर्स के साथ नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 10, 2026 6:07:00 AM IST



Hrithik Roshan Birthday: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. 10 जनवरी 1974 को जन्मे ऋतिक ने दो दशक से भी अधिक समय में हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है. ‘कहो ना… प्यार है’ से धमाकेदार शुरुआत कर कोई मिल गया, कृष, जोधा अकबर, धूम 2, वॉर, विक्रम वेधा जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी रेंज साबित की. केवल एक्शन और डांस ही नहीं, बल्कि गहरे इमोशनल किरदारों से भी वे दर्शकों का दिल जीतते रहे हैं.

फिटनेस आइकॉन, परफेक्शनिस्ट और बहुमुखी कलाकार ऋतिक अपनी आने वाली फिल्मों और सुपरहीरो यूनिवर्स के साथ नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं—और फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. चलिए इस मौके पर उनसे कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जान लेते हैं, जिनके बारे कम ही लोगों को जानकारी है.

पढ़ाई में अव्वल: कॉमर्स में बैचलर डिग्री

जहां ऋतिक को बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है, वहीं बहुत कम लोग उनकी पढ़ाई के बारे में जानते हैं. एक्टर के पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री है, जो साबित करता है कि कम उम्र में उनका ध्यान सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं था.

हकलाने की चुनौती पर काबू पाना

बचपन में ऋतिक को हकलाने की समस्या थी, जिससे उन्होंने लगातार प्रैक्टिस और स्पीच थेरेपी से छुटकारा पाया. उनका यह सफर दृढ़ता और पक्के इरादे का एक मजबूत उदाहरण है.

30,000 शादी के प्रस्ताव ठुकराए

ऋतिक की फिल्म ‘कहो ना… प्यार है’ से उन्होंने रातों-रात सुपरस्टारडम हासिल कर लिया. उनके प्रति लोगों में इतना क्रेज था कि फिल्म रिलीज होने के बाद वैलेंटाइन्स डे पर, उन्हें कथित तौर पर 30,000 से ज़्यादा शादी के प्रस्ताव मिले थे.

‘आशा’ में बाल कलाकार

हालांकि ज़्यादातर लोग ‘कहो ना… प्यार है’ को उनकी एक्टिंग डेब्यू मानते हैं, लेकिन ऋतिक असल में छह साल की उम्र में ‘आशा’ (1980) में एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन पर आए थे, जो उनके फिल्मी सफर की शुरुआत थी.

एक विनम्र शुरुआत: पहली सैलरी 100 रुपये

ऋतिक को अपनी पहली सैलरी 100 रुपये मिली थी, जो उन्हें अपने दादा ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म ‘आशा’ (1980) में डांस करने के लिए मिली थी. युवा ऋतिक ने इस छोटे लेकिन यादगार पल में जितेंद्र के साथ परफॉर्म किया था.

स्कोलियोसिस को हराकर डांस जारी रखा

स्कोलियोसिस का पता चलने पर, ऋतिक से एक बार कहा गया था कि वह फिर कभी डांस नहीं कर पाएंगे. मेडिकल उम्मीदों को गलत साबित करते हुए, उन्होंने न सिर्फ डांस जारी रखा, बल्कि बॉलीवुड के सबसे मशहूर परफॉर्मर्स में से एक बन गए.

एक सेल्फ-हेल्प किताब से सिगरेट छोड़ी

ऋतिक ने सिगरेट छोड़ने के अपने सफर के बारे में खुलकर बताया है. एक किताब से प्रेरित होकर, उन्होंने सफलतापूर्वक यह आदत छोड़ दी और बाद में इंडस्ट्री में इसी चुनौती से जूझ रहे दूसरों को भी इसकी सलाह दी.

‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ में खतरनाक स्टंट

अपने स्टंट खुद करने के लिए जाने जाने वाले ऋतिक ने ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ में अपने एडवेंचरस जज्बे को दिखाया. गहरे समुद्र में डाइविंग से लेकर स्काईडाइविंग तक, उन्होंने बिना किसी बॉडी डबल के फिल्म के रोमांचक सीक्वेंस निडर होकर पूरे किए.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर

अपनी डेब्यू फिल्म, कहो ना… प्यार है की बात करें तो, इस फिल्म ने शानदार 92 अवॉर्ड जीते, और एक ही फिल्म द्वारा सबसे ज़्यादा अवॉर्ड पाने के लिए गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई.

असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कैमरे के पीछे

लाइमलाइट में आने से पहले, ऋतिक ने पर्दे के पीछे अपने स्किल्स को निखारा. उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जिससे उनके एक्टिंग करियर की नींव पड़ी.

मैडम तुसाद में सम्मानित

अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे सितारों की लिस्ट में शामिल होकर, ऋतिक रोशन लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में वैक्स स्टैच्यू पाने वाले पांचवें बॉलीवुड सेलिब्रिटी बने.

अपने शुरुआती संघर्षों से लेकर अपनी ज़बरदस्त सफलता तक, ऋतिक रोशन की ज़िंदगी दृढ़ता और जुनून का सबूत है. जैसे ही वह अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं, वह अपने समर्पण और टैलेंट से दुनिया भर के फैंस को प्रेरित करते रहते हैं.

