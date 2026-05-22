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Bollywood: शादी के बाद ससुराल के साथ रहना सही या…? जानें क्या बोलीं बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय

Bollywood: सोशल मीडिया पर 'जवाबी बयानबाजी' का चलन शुरू होने से पहले ही, ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना आवाज उठाए ही इसे बखूबी समझा दिया था. साल 2005 में, वो डेविड लेटरमैन के 'द लेट शो' में आईं. आप सोच सकते हैं कि माहौल थोड़ा असहज हो सकता था,

By: Heena Khan | Published: May 22, 2026 4:00:32 PM IST

Aishwarya Rai Gown Look
Aishwarya Rai Gown Look


Bollywood: सोशल मीडिया पर ‘जवाबी बयानबाजी’ का चलन शुरू होने से पहले ही, ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना आवाज उठाए ही इसे बखूबी समझा दिया था. साल 2005 में, वो डेविड लेटरमैन के ‘द लेट शो’ में आईं. आप सोच सकते हैं कि माहौल थोड़ा असहज हो सकता था, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने चुपचाप सबको अपनी जड़ों से जुड़ाव का पाठ पढ़ाया. लेटरमैन ने वही पुराना सवाल पूछा जिससे कई भारतीय परिचित हैं, भारत में इतने सारे वयस्क आज भी अपने माता-पिता के साथ क्यों रहते हैं? यह ऐसा सवाल है जो विदेश में रहने वाले लोग अक्सर सुनते हैं, काम पर, कॉलेज में, या फिर आम डिनर पार्टियों में. इसका मतलब लगभग हमेशा यही होता है, ‘क्या यह अजीब नहीं है?’  लेकिन ऐश्वर्या ने न तो हिचकिचाया और न ही कोई सफाई देने की कोशिश की. उन्होंने बस मुस्कुराकर इस पूरे मामले को ही पलट दिया.

क्या बोली ऐश्वर्या? 

उनका जवाब सीधा-सादा था, वो ये था कि भारत में माता-पिता के साथ रहना निर्भरता या आजादी की कमी का संकेत नहीं है. यह करीबी रिश्ता बनाने, जुड़ाव को चुनने और एक-दूसरे का ख्याल रखने के बारे में है. साथ ही बता दें कि परिवार साथ रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, ये आत्मीयता और जीवन साझा करने के बारे में है, न कि किसी बाध्यता के बारे में. वह भारतीय संस्कृति को बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थीं, न ही पश्चिमी स्वतंत्रता पर कोई कटाक्ष कर रही थीं. उन्होंने बस इतना स्पष्ट कर दिया: “सामान्य” इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं, और यह बिल्कुल ठीक है.

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परिवार को लेकर क्या बोली एक्ट्रेस 

इसे देख रहे भारतीयों के लिए, विशेषकर घर से दूर रहने वालों के लिए, उनका शांत जवाब व्यक्तिगत लगा. ‘क्या आप अभी भी घर पर रहते हैं?’ या ‘क्या आपको अपनी निजी जगह नहीं चाहिए?’ जैसे सवाल आम हैं. ऐश्वर्या को इतनी शालीनता से जवाब देते देखना वाकई राहत की बात थी. उन्होंने सबको याद दिलाया कि परिवार के साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आप पीछे हैं, यह बस एक अलग तरह का जुड़ाव है.

Tags: Aishwarya Raibollywood
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