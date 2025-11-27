ड्रग्स की लत से Honey Singh के हो गए थे बुरे हाल, ठीक होने में लग गए इतने साल

रैपर और बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह (Honey Singh) इन दिनों अपने एक से बढ़कर एक हिट गानों की वजह से चर्चा में हैं. इस बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने उस दौर के बारे में बात की है जब वह ड्रग्स की लत में फंस गए थे. हनी को इस लत से लाइफ में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हनी को शराब और ड्रग्स की ऐसी लत लगी थी कि वो एक दिन भी इसके बिना नहीं रह पाते थे.

रिकवर होने में लग गए आठ साल

हनी ने इंटरव्यू में अपनी इस लत से पीछा छुड़ाने को लेकर कहा, इससे मुझे लाइफ में बेहद नुकसान झेलना पड़ा. आज मैं अपने जवान भाई-बहनों को ये सलाह देता हूं कि वो खासकर ड्रग्स से बिलकुल दूर रहें क्योंकि इससे काफी डैमेज होता है. धीरे-धीरे ये आपको इतना नुकसान पहुंचाती है कि आपको समझ ही नहीं आता है.

हनी ने 2014 के आसपास ड्रग्स छोड़ दी थी. डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और यहां तक कि कुछ समय तक तो हनी रिहेब सेंटर में भी रहे. उन्होंने इस बारे में कहा, मुझे रिकवर होने में आठ साल का लंबा वक्त लग गया. ड्रग्स मेरे सिस्टम से जा ही नहीं रही थी. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा दुश्मन उस परिस्थिति से गुजरे, जिनसे मैं गुजरा हूं.

ड्रग एडिक्शन की वजह से टूट गई शादी

बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने खुलासा किया था कि ड्रग्स से केवल उन्हें ही नुकसान नहीं पहुंचा था बल्कि इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी. हनी ने कहा था, 2011 में शालिनी से शादी होने के बाद, 9-10 महीने हम लोग साथ रहे ठीक ठाक..उसके बाद एकदम से सक्सेस फटी..मैं फिर घर की तरफ मुड़ा ही नहीं. मम्मी-पापा, गुड़िया और शालिनी को मैंने एकदम से छोड़ दिया था,बहुत खराब किया था. बता दें कि शालिनी और हनी का तलाक हो गया था. हनी की पूर्व पत्नी ने उनपर घरेलु हिंसा समेत कई आरोप लगाए थे.