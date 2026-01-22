हेरा फेरी नहीं, ये था अक्षय, सुनिल और परेश की फिल्म का नाम; लास्ट मूमेंट पर किया था चेंज!

Hera Pheri Unknown Fact: बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी के दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं. लेकिन पहले पार्ट को दर्शकों को जो प्यार मिला, वह दूसरे पार्ट को नहीं मिल पाया. लोग जब भी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को एक साथ देखते हैं, तो सबसे पहले हेरा फेरी ही याद आती है. अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनिल शेट्टी ने हेरा फेरी में अपने-अपने किरदारों में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि जब भी वे एक साथ आते हैं, भले ही किसी नॉन-फिल्म प्रोजेक्ट के लिए, लोगों की उम्मीदें और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

दो पार्ट हो चुके हैं रिलीज

हेरा फेरा का दूसरा पार्ट फिर हेरा फेरी नाम से रिलीज़ हुआ था, लेकिन इस फिल्म के पहले पार्ट को काफी ज्यादा प्यार मिला. इसके लीड एक्टर्स परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के किरदार और एक्टिंग को काफी पसंद किया था. बाबूराव, राजू, श्याम और खड़क सिंह जैसे आइकॉनिक किरदारों तक, बाबूराव का डायलॉग “उठा ले रे बाबा” लोगों का काफी पसंद आया था. यह डायलॉग को आज भी मीम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इस फिल्म को प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्ट किया गया था. यह फिल्म हर मायने में सुपरहिट थी.

बदला गया था फिल्म का नाम

इस फिल्म को लेकर एक क्लासिक फैक्ट शेयर किया गया था. दरअसल, इस फिल्म का नाम शुरु में हेरा फेरी नहीं था, बल्कि प्रोजेक्ट का नाम रफ्तार था. यह फिल्म एक एक्शन-कॉमेडी होने वाली थी. वहीं संजय दत्त भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले थे. लेकिन बाद में उन्हें सुनिल शेट्टी से रिप्लेस कर दिया गया.

मलयालम फिल्म का रीमेक थी ये फिल्म