हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी

Ahmedabad Crime Branch: गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि एक एक्टर जिन्होंने फिल्मों, वेब सीरीज और थिएटर में सक्रिय रूप से काम कर रहा था, वह असल में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा एक दोषी निकला. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 53 वर्षीय एक्टर हेमंत नगीनदास मोदी को गिरफ्तार किया है, जो 2014 में पैरोल पर बाहर आने के बाद से ही फरार चल रहा था.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हेमंत नगीनदास मोदी मूल रूप से अहमदाबाद के नरोडा इलाके का रहने वाला है. साल 2005 में नरोडा में हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उसे मेहसाणा जेल में भेज दिया गया था.

पैरोल पूरा होने के बाद भी नहीं पहुंचा जेल

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियन ने बताया कि 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने हेमंत मोदी को 30 दिनों की पैरोल दी थी. लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद उसने जेल में वापस सरेंडर नहीं किया. जिसकी वजह से 25 जुलाई 2014 को उसे आधिकारिक तौर पर ‘पैरोल जंपर’ (पैरोल तोड़कर भागने वाला) घोषित कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, फरार रहने के बावजूद वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार सक्रिय रहा.

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कई फिल्मों में किया काम

उसने इस दौरान कई फिल्मों, टीवी सीरियल्स और थिएटर नाटकों में काम किया. इस दौरान उसने ठग्स ऑफ हिंदूस्तान में अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ काम किया. इसके अलावा, उसने रणवीर सिंह के साथ फिल्म जयेशभाई जोरदार में भी नजर आया. इसके अलावा, उसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल में कथित तौर पर ‘लाहौर 1947’ और मेट्रो इन दिनों जैसी आने वाली फिल्में बताई जा रही है. इसके अलावा, उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म L2: Empuraan और सीरियल वागले की दुनिया और मेरे साईं में भी काम किया है.

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