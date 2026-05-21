Home > क्राइम > हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी

हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी

Hemant Nagindas Modi: गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 53 वर्षीय अभिनेता हेमंत नगीनदास मोदी को गिरफ्तार किया है. जो 2014 में पैरोल पर 30 दिनों के लिए बाहर निकला था और 12 साल तक फरार चल रहा था.

By: Sohail Rahman | Published: May 21, 2026 10:17:17 PM IST

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हेमंत नगीनदास मोदी को किया गिरफ्तार
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हेमंत नगीनदास मोदी को किया गिरफ्तार


Ahmedabad Crime Branch: गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि एक एक्टर जिन्होंने फिल्मों, वेब सीरीज और थिएटर में सक्रिय रूप से काम कर रहा था, वह असल में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा एक दोषी निकला. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 53 वर्षीय एक्टर हेमंत नगीनदास मोदी को गिरफ्तार किया है, जो 2014 में पैरोल पर बाहर आने के बाद से ही फरार चल रहा था.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हेमंत नगीनदास मोदी मूल रूप से अहमदाबाद के नरोडा इलाके का रहने वाला है. साल 2005 में नरोडा में हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उसे मेहसाणा जेल में भेज दिया गया था.

You Might Be Interested In

पैरोल पूरा होने के बाद भी नहीं पहुंचा जेल

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियन ने बताया कि 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने हेमंत मोदी को 30 दिनों की पैरोल दी थी. लेकिन पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद उसने जेल में वापस सरेंडर नहीं किया. जिसकी वजह से 25 जुलाई 2014 को उसे आधिकारिक तौर पर ‘पैरोल जंपर’ (पैरोल तोड़कर भागने वाला) घोषित कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, फरार रहने के बावजूद वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार सक्रिय रहा.

यह भी पढ़ें – Video: बिहार में ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ का खौफ! कुख्यात अपराधी ने गंगा में हथियार विसर्जित कर अपराध छोड़ने का किया एलान

कई फिल्मों में किया काम

उसने इस दौरान कई फिल्मों, टीवी सीरियल्स और थिएटर नाटकों में काम किया. इस दौरान उसने ठग्स ऑफ हिंदूस्तान में अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ काम किया. इसके अलावा, उसने रणवीर सिंह के साथ फिल्म जयेशभाई जोरदार में भी नजर आया. इसके अलावा, उसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल में कथित तौर पर ‘लाहौर 1947’ और मेट्रो इन दिनों जैसी आने वाली फिल्में बताई जा रही है. इसके अलावा, उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म L2: Empuraan और सीरियल वागले की दुनिया और मेरे साईं में भी काम किया है.

यह भी पढ़ें – पत्नी ने की दूसरी शादी, तो पति ने पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग, राज़ खुलते ही उड़ गए सबके होश

Tags: crime newsGujarat news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी
हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी
हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी
हत्या का दोषी 12 साल तक फिल्मों में करता रहा काम, आमिर, अमिताभ और रणवीर सिंह को भनक तक नहीं लगी