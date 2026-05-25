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धर्मेंद्र का मरणोपरांत पद्म विभूषण स्वीकार करने आईं हेमा मालिनी, फूट-फूटकर रो पड़ीं बेटी अहाना; सनी-बॉबी रहे नदारद

Dharmendra Padma Vibhushan: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सोमवार यानी 25 मई को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनकी पत्नी, हेमा मालिनी ने 'ही-मैन' की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया. यह उनके लिए बेहद भावुक पल था.

By: Shristi S | Published: May 25, 2026 9:51:26 PM IST

धर्मेंद्र का मरणोपरांत पद्म विभूषण स्वीकार करने आईं हेमा मालिनी
धर्मेंद्र का मरणोपरांत पद्म विभूषण स्वीकार करने आईं हेमा मालिनी


Dharmendra Padma Vibhushan: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सोमवार यानी 25 मई को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनकी पत्नी, हेमा मालिनी ने ‘ही-मैन’ की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया. यह उनके लिए बेहद भावुक पल था.

 हेमा अपनी बेटी, अहाना के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचीं. जब उन्होंने पुरस्कार स्वीकार किया, तो वे साफ तौर पर भावुक नजर आईं. इसी बीच, उनकी बेटी अहाना अपने आंसू नहीं रोक पाईं; वे अपने पिता के लिए तालियां बजाते हुए रोने लगीं. इस पल ने धर्मेंद्र के प्रशंसकों के दिलों को गहराई से छू लिया है.

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बेटी अहाना हुईं भावुक

अहाना के पति, वैभव वोहरा भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थेय उन्हें अपनी पत्नी, अहाना को सांत्वना देते और उनका सहारा बनते देखा गया. हेमा मालिनी पुरस्कार समारोह में गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर पहुंचीं. जब वे अपने पति, धर्मेंद्र के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ीं, तो वे साफ तौर पर भावुक दिखाई दीं.

धर्मेंद्र को खोने का दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था. खुद को संभालते हुए और अपने आंसू रोकते हुए, हेमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार ग्रहण किया. अपने पिता को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिलते देख, अहाना फूट-फूटकर रो पड़ीं. इस पल ने धर्मेंद्र के सभी प्रशंसकों के दिलों को छू लिया है. पुरस्कार समारोह से पहले, हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी बेटी, ईशा भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थीं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकीं. यह पूरे परिवार के लिए एक भावुक पल था.

सनी बॉबी पुरस्कार समारोह में नहीं आए नजर

धर्मेंद्र की पहली पत्नी का परिवार पुरस्कार समारोह में नजर नहीं आया. न तो सनी और न ही बॉबी को राष्ट्रपति भवन में देखा गया, और न ही प्रकाश कौर वहां मौजूद थीं. यह गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं; उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं और दूसरी हेमा मालिनी.

Tags: Dharmendradroupadi murmuhema maliniPadma Vibhushan
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