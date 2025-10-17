‘वो आदमी तुमसे कभी शादी नहीं करेगा…’, धर्मेंद्र के लिए डिंपल कपाड़िया ने हेमा मालिनी को क्यों दी थी ये सलाह

Hema Malini Dharmendra Love Story: बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी (Hema Malini) और मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) की दोस्ती की कहानी बेहद दिलचस्प है. दोनों ने एक-दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ दिया था. ये कहानी उस दौर की है जब हेमा मालिनी सुपरस्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) के साथ लगातार फिल्में कर रही थीं, और डिंपल उनकी पत्नी बन चुकी थीं.

राजेश खन्ना उस दौर के सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन उनका व्यवहार काफी अहंकारी माना जाता था. वे अक्सर शूटिंग में देर से पहुंचते और को-स्टार्स के साथ रुखा रवैया रखते थे. हेमा मालिनी ने अपनी किताब ‘हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल’ में बताया कि राजेश खन्ना उन्हें “घमंडी” समझते थे क्योंकि वो उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देती थीं. इसी दौरान हेमा की मुलाकात उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया से हुई, जो उस समय मात्र 16 साल की थीं, जबकि राजेश खन्ना 32 साल के थे.

डिंपल और हेमा दोनों अपनी-अपनी निजी जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रही थीं. शूटिंग के दौरान डिंपल अपने पति के साथ सेट पर आती थीं, और वहीं से दोनों के बीच गहरी दोस्ती शुरू हुई. हेमा ने बताया कि डिंपल अक्सर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करतीं, लेकिन उन्होंने कभी इसे गलत नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थीं कि डिंपल भीतर से बहुत तनाव और अकेलेपन से गुजर रही हैं.

शूटिंग के बाद दोस्तों संग बैठते थे राजेश खन्ना

राजेश खन्ना शूटिंग के बाद दोस्तों के साथ देर रात तक महफिल जमाते, जबकि डिंपल अकेली रह जातीं. ऐसे में वो अक्सर हेमा और उनके परिवार के साथ वक्त बिताती थीं. हेमा ने कहा कि डिंपल को उनके घर का पारिवारिक माहौल अच्छा लगता था.

हेमा ने माना कि वो भी उस वक्त धर्मेंद्र के प्यार में थीं, जो पहले से शादीशुदा थे, और इस वजह से उनका मन भी बेचैन रहता था. ऐसे में वो अपनी परेशानियां डिंपल से शेयर करती थीं. डिंपल ने उन्हें सलाह देते हुए कहा था, “धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, तुम्हें खुद कुछ करना होगा.”

1980 में हुई धर्मेंद्र-हेमा की शादी

हालांकि डिंपल की ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि कुछ साल बाद, 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली. लेकिन, इस कहानी से ये साफ है कि उस दौर में दोनों एक-दूसरे की सच्ची और सहारा देने वाली दोस्त थीं.