बॉलीवुड फिटनेस का क्या है मंत्र? योग, कार्डियो और पिलाटेस का अनूठा संतुलन

Bollywood Celebrities Fitness Mantra: बॉलीवुड की फिटनेस का मूल मंत्र केवल ‘संतुलन और निरंतरता’ पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है. यह सभी सितारे केवल एक ही तरह के व्यायाम पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि वे योग से लचीलापन, कार्डियो से स्टैमिना और पिलाटेस से कोर स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश करते हैं. मनोरंजन और कसरत का यह मेल उन्हें कैमरे के लिए हमेशा फिट रखने में बेहद ही मदद गार साबित होता है.

1. एंटी-ग्रेविटी स्विंग (हवाई योग)

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज जैसे कैटरीना कैफ जैसे सितारे एंटी-ग्रेविटी वर्कआउट को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं. दरअसल, इसमें एक लटकते हुए कपड़े (Hammock) का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल, यह कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने और मांसपेशियों को लचीला बनाने में बेहद ही मददगार साबित करता है.

2. योग व्हील का जादू

इसके अलावा आधुनिक योग में योग व्हील एक क्रांतिकारी उपकरण माना जाता है. जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और अन्य सितारे कठिन से कठिन आसनों में संतुलन बनाने और अपनी मुद्रा (Posture) सुधारने के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. दरअसल, यह करने से चोट के जोखिम को कम करने में मदद करता है और लचीलेपन में तेजी से सुधार भी लाता है.

3. ‘डांस आउट’ द फैट

तो वहीं, टाइगर श्रॉफ अपनी फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं. डांस न सिर्फ कैलोरी बर्न करता है बल्कि सहनशक्ति (Stamina) और फुर्ती भी बढ़ाता है. इसके साथ ही डांस कार्डियों का एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है, जो तनाव को पूरी तरह से कम करने में सबसे ज्यादा मदद करता है.

4. मेडिसिन बॉल और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

इसके साथ ही कार्यात्मक शक्ति (Functional Strength) के लिए मेडिसिन बॉल का इस्तेमाल किया जाता है. शरवरी वाघ जैसे ट्रेनर इसके साथ लंजेस और बर्पीज़ जैसे व्यायाम कराते हैं, जो शरीर की स्थिरता और मांसपेशियों की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है.

5. एट-होम पिलाटेस

करीना कपूर खान पिलाटेस की बड़ी प्रशंसक रही हैं. पिलाटेस शरीर के पॉस्चर को सुधारने में सबसे ज्यादा मदद करता है. हालाँकि, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर भी आसानी से किया जा सकता है, जो व्यस्त शेड्यूल के बीच फिट रहने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका में से एक भी है.