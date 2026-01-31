‘अब युवी की तो छुट्टी’, आखिर क्यों वीडियो शेयर कर पत्नी हेजल ने युवराज को सुनाई खरी-खोटी?

Hazel Keech Viral Video: ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस हेजल कीच (Hazel Keech) ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के साथ रचाई है. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. हेजल की शादी के बाद स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वह अपने पति युवराज से गुस्सा नजर आ रही हैं.

हेजल कीच का वायरल वीडियो

हेजल कीच ने यह वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. जिसके देखा जा रहा है कि उनके चेहरे पर गु्स्से के भाव हैं. वह पति युवराज सिंह के लिए कहती हैं कि ‘बहुत हो गया यार, अब तो यूवी की छुट्टी.’ हेजल अपनी नाराजगी इस बात पर जाहिर कर रही हैं कि युवराज सिंह हर जगह उनके आगे-पीछे नजर आते हैं. हालांकि, हेजल यह सब मजाकिया अंदाज में कहती हुई नजर आ रही हैं.

यहां देखें वीडियो:

यूजर्स ने दिया मजेदार रिएक्शन

हेजल के इस वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ‘युवी पाजी आप कहां हो. आपकी तो लंका लग गयी.’ एक और यूजर ने लिखा कि ‘वो यूवी किरणों की बात कर रही है… सनस्क्रीन लगाना शुरू करो लड़की!’ एक और यूजर ने लिखा कि ‘घर की डांट से युवराज जैसे क्रिकेट लीजेंड भी नहीं बच सके हैं.’

युवराज-हेजल की शादी