Pranjal Dahiya Net Worth: स्टेज पर ‘ताऊ’ को फटकार, वायरल वीडियो से लेकर करोड़ों की नेट वर्थ तक; कौन हैं प्रांजल दहिया?

Pranjal Dahiya News: हरियाणवी सेंसेशन प्रांजल दहिया ने एक बदतमीजी करने वाले दर्शक को रोकने के लिए अपना लाइव परफॉर्मेंस रोकने के लिए तारीफें बटोरीं.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 30, 2025 10:20:17 PM IST

Pranjal Dahiya Net Worth: हाल ही में, हरियाणवी सेंसेशन प्रांजल दहिया ने एक बदतमीजी करने वाले दर्शक को रोकने के लिए अपना लाइव परफॉर्मेंस रोकने के लिए तारीफें बटोरीं. हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान, “52 गज का दामन” गाने वाली सिंगर ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को गलत बातें कहने और स्टेज पर आने की कोशिश करने पर फटकार लगाई.

कॉन्सर्ट के बीच में क्या हुआ?

एक वायरल वीडियो में, साफ तौर पर परेशान दिख रही दहिया ने उसे सख्ती से याद दिलाया, “ताऊ, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ. प्लीज़ कंट्रोल करें.” उन्होंने भीड़ से अपनी मर्यादा बनाए रखने और महिला कलाकारों का अपने परिवार की तरह सम्मान करने का आग्रह किया.

प्रांजल दहिया कौन हैं?

24 साल की प्रांजल दहिया हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. एक्ट्रेस से लेकर डांसर तक, दहिया सोशल मीडिया स्टार भी हैं. उनका जन्म 5 मई, 2001 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था. प्रांजल दहिया के पिता शशि दहिया और माँ सीमा दहिया हैं.

शुरू से ही दहिया को डांस करना और कैमरे के सामने रहना पसंद था. उनके सीधे-सादे स्वभाव की वजह से Gen Z दर्शकों के बीच उनके बहुत बड़े फैन हैं. प्रांजल टिकटॉक पर छोटे डांस वीडियो पोस्ट करके मशहूर हुईं. जब भारत में टिकटॉक बंद हुआ तो वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आ गईं. उनके फैंस ने उन्हें वहाँ भी फॉलो किया. धीरे-धीरे, म्यूज़िक वीडियो बनाने वाले उन्हें बुलाने लगे. इस तरह हरियाणवी गानों में उनका सफ़र शुरू हुआ.

’52 गज का दामन’ ने सब कुछ बदल दिया

प्रांजल दहिया गाना “52 गज का दामन” के बाद बहुत मशहूर हो गईं. यह गाना बहुत बड़ा हिट हुआ. उस गाने के बाद वह एक बड़ा नाम बन गईं. फैंस को उनके गाने, “गुलाबी क्वीन” और “कलेशी छोरी” बहुत पसंद आए. इसके बाद उन्होंने “जिप्सी,” “बलम थानेदार,” और “डीजे पे मटकूंगी” जैसे कई पॉपुलर गानों में काम किया. उन्होंने अमन जाजी और खासा आला चाहर जैसे सिंगर्स के साथ भी काम किया. हर गाने के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई.

प्रांजल दहिया की नेट वर्थ

हरियाणवी इंडस्ट्री की लिस्ट में प्रांजल दहिया का नाम है. उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़ा नाम कमाया है और उनके गाने सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाते हैं. अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो उनके पास करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

सोशल मीडिया पर सपोर्ट

स्टेज पर फटकार लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद, कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया. एक व्यक्ति ने लिखा, “उन्होंने जो कहा वह सही है, उन्होंने पैसे लिए हैं लेकिन लोगों में कॉमन सेंस होना चाहिए कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, कलाकारों का सम्मान करें.” दूसरे ने कहा, “एक हरियाणवी होने के नाते, सॉरी.” किसी और ने लिखा, “हर कलाकार सम्मान का हकदार है.” आज प्रांजल के इंस्टाग्राम पर 4.7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अपने रोज़ाना की ज़िंदगी के पलों को शेयर करते हुए YouTube पर व्लॉग भी बनाती हैं.

