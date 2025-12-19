Home > मनोरंजन > ओटीटी > OTT Release: थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर आग लगाएगी, ‘एक दीवाने की दीवानियत, इस दिन होगी रिलीज..!

Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: थिएटर में सफल रहने के बाद एक दीवाने की दीवानियत का लोगों को ओटीटी रिलीज का इंतजार है. लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है तो आइए जानते हैं ये कब और कहां पर देखी जा सकती है-

By: sanskritij jaipuria | Published: December 19, 2025 11:04:31 AM IST

Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: थिएटर में अच्छी कमाई करने के बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक दीवाने की दीवानियत अब ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब जो लोग इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वे इसे घर बैठे देख सकेंगे.

ये फिल्म 26 दिसंबर से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी. फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है, जबकि इसे अंशुल गर्ग और दिनेश जैन ने प्रोड्यूस किया है. डिजिटल रिलीज की जानकारी प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया के जरिए दी है.

स्टार कास्ट के बारे में

फिल्म में हर्षवर्धन राणे विक्रमादित्य के किरदार में नजर आए हैं. सोनम बाजवा ने अदा का रोल निभाया है. इनके अलावा शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण महादेवन और राजेश खेड़ा भी फिल्म का हिस्सा हैं.

कलाकारों की प्रतिक्रिया

हर्षवर्धन राणे ने कहा कि थिएटर में लोगों से मिला प्यार उनके लिए खास रहा और अब ओटीटी के जरिए फिल्म ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी. सोनम बाजवा ने भी डिजिटल रिलीज को लेकर खुशी जताई और कहा कि साल के अंत में फिल्म का ओटीटी पर आना उनके लिए यादगार है.

फिल्म की कहानी

एक दीवाने की दीवानियत विक्रमादित्य और अदा की कहानी है. विक्रमादित्य का प्यार बहुत गहरा और हद से ज्यादा है, जबकि अदा एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला है. दोनों के बीच प्यार तो होता है, लेकिन समय के साथ रिश्ते में टकराव और भावनात्मक उलझनें बढ़ने लगती हैं.

जैसे-जैसे विक्रमादित्य का प्यार ज्यादा अधिकार जताने वाला बनता है, अदा को अपने आत्मसम्मान और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. फिल्म इसी संघर्ष को दिखाती है.

बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

फिल्म ने दुनियाभर में 110 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. खासतौर पर बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्स में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. निर्देशक मिलाप जावेरी का मानना है कि ओटीटी पर दर्शक फिल्म की भावनाओं को और करीब से महसूस कर पाएंगे. उन्हें उम्मीद है कि डिजिटल रिलीज के बाद फिल्म और ज्यादा लोगों से जुड़ेगी.

