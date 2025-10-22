Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Harrdy Sandhu बने दूसरी बार पापा, दिवाली पर घर आया नन्हा मेहमान, पहली झलक देखें

Harrdy Sandhu Second Baby: पंजाबी सिंगर हार्डी संधू और उनकी पत्नी जेनिथ के घर दिवाली पर खुशखबरी आई. कपल ने सोशल मीडिया पर अपने दूसरे बच्चे की पहली झलक शेयर की.

By: Shraddha Pandey | Published: October 22, 2025 12:43:25 PM IST

Harrdy Sandhu wife Zenith Sidhu: पंजाबी सिंगर और एक्टर हार्डी संधू (Harrdy Sandhu) के घर इस दिवाली (Diwali) खुशियों की डबल सौगात आई है. सिंगर ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर ये खुशखबरी शेयर की कि उनकी पत्नी ज़ेनिथ सिधू (Zenith Sidhu) ने उनके दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. हार्डी ने एक प्यारा-सा पोस्ट डालकर फैंस को बताया कि उनके घर नन्हा मेहमान आया है.

मंगलवार को हार्डी संधू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की. जिसमें उनके पूरे परिवार के हाथ नजर आ रहे हैं- खुद के, पत्नी ज़ेनिथ के, बड़े बेटे के और उनके न्यूबॉर्न बेबी के छोटे-से हाथ के. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “Our beautiful blessing has arrived. Happy Diwali to everyone.” यानी “हमारा प्यारा आशीर्वाद आ गया है, सबको हैप्पी दिवाली.”

इस प्यारे से पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया. कुछ ही घंटों में यह पोस्ट वायरल हो गया और अब तक इस पर 84 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “Many many congratulations and welcome to the new member,” जबकि दूसरे फैन ने लिखा, “Congratulations paji!”

दिवाली पर गुड न्यूज

हाल ही में हार्डी और ज़ेनिथ की बेबी शॉवर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. ज़ेनिथ ने उस समय पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, “Our beautiful blessing is coming soon… October 2025.” अब दिवाली के मौके पर कपल के घर सचमुच खुशियों की बहार आ गई है.

हार्डी संधू के धमाकेदार गाने

बता दें कि हार्डी संधू अपने चार्टबस्टर गानों जैसे ‘सोच’, ‘जोकर’, ‘बैकबोन’, ‘नाह गोरिए’ और ‘बिजली बिजली’ के लिए मशहूर हैं. उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है- ‘83’ फिल्म में उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल की भूमिका निभाई थी. इसके अलावा वे ‘उड़ता पंजाब’ में भी नजर आए थे.

लोगों का मिलता है खूब प्यार

हार्डी संधू के इंस्टाग्राम पर 7.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और अब फैंस उनके बेबी की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

