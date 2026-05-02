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Bollywood: कौन Hania Aamir? बॉलीवुड की इस हसीना के सामने है पानी कम; पूरा भारत आज भी है दीवाना

Bollywood: पाकिस्तानी एक्ट्रेस Hania Aamir की तुलना अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस Preity Zinta से की जाती है. दोनों के चेहरे में काफी समानता मानी जाती है, खासकर उनके गालों पर पड़ने वाले प्यारे डिंपल्स की वजह से.

By: Heena Khan | Published: May 2, 2026 1:21:34 PM IST

hania amir preity zinta
hania amir preity zinta


Bollywood: पाकिस्तानी एक्ट्रेस Hania Aamir की तुलना अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस Preity Zinta से की जाती है. दोनों के चेहरे में काफी समानता मानी जाती है, खासकर उनके गालों पर पड़ने वाले प्यारे डिंपल्स की वजह से. जब वो मुस्कुराती हैं तो कई लोगों को लगता है कि दोनों एक जैसी दिखती हैं. हालांकि, कई फैंस का मानना है कि प्रीति ज़िंटा की खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा खास है. प्रीति लंबे समय से फिल्मों में कम दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. लोग आज भी उन्हें उतना ही पसंद करते हैं और उनकी मुस्कान के दीवाने हैं.

सोशल मीडिया और IPL से जुड़ाव

भले ही प्रीति ज़िंटा बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से लगातार जुड़ी रहती हैं. वह अपनी जिंदगी से जुड़ी झलकियां शेयर करती हैं, जिससे फैंस उनसे जुड़ा महसूस करते हैं. प्रीति ज़िंटा Punjab Kings टीम की को-ओनर भी हैं, जो Indian Premier League (IPL) में खेलती है. उनकी टीम अब तक IPL का खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन वह हर मैच में अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती हैं. इस बार 3 जून को मैच में Royal Challengers Bangalore और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा. जो भी टीम जीतेगी, उसके लिए यह पहला IPL खिताब होगा, इसलिए फैंस में काफी उत्साह है.

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फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट

प्रीति ज़िंटा अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. वह अपनी सेहत और स्किन का खास ध्यान रखती हैं. उनका मानना है कि अच्छी त्वचा के लिए सही लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है. वह रोज़ाना पर्याप्त पानी पीती हैं, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है. इसके अलावा वह नियमित एक्सरसाइज करती हैं, पूरी नींद लेती हैं और संतुलित आहार खाती हैं. प्रीति अपनी स्किन के लिए CTM रूटीन (क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग) का भी पालन करती हैं. यही वजह है कि उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी त्वचा आज भी चमकदार और हेल्दी दिखती है.

Tags: bollywoodhania amirpreirt zinta
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