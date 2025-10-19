Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Govinda संग रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे सुनीता के पिता, बेटी-दामाद को नहीं दिया था आशीर्वाद

Govinda Sunita Marriage गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने तब शादी की थी जब सुनीता सिर्फ 18 साल की थीं. उस समय गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे. बताया जाता है कि इस शादी के लिए सुनीता के पिता तैयार नहीं थे.

By: Shraddha Pandey | Published: October 19, 2025 11:30:39 AM IST

Govinda-Sunita Marriage Struggle: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) अक्सर अपने जीवन और रिश्तों को लेकर चर्चा में रहते हैं. गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी, लेकिन इस शादी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं रहा. खास बात यह है कि सुनीता के पिता इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे.

गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना ने एक बार अपने माता-पिता के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि उनके नाना यानी सुनीता के पिता ने गोविंदा और सुनीता की शादी अटेंड भी नहीं की थी. टीना ने Times of India को दिए इंटरव्यू में कहा, “मेरी मां हॉट पैंट्स पहनती थीं, वो पाली हिल में रहती थीं और अमीर बैकग्राउंड से आती थीं. मेरे पिता उतने अमीर नहीं थे, वो विरार में स्ट्रगल कर रहे थे. मेरे नाना बहुत अमीर थे. उन्होंने मेरी मां से कहा था, ‘क्या तुम पागल हो? ये लड़का एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा है.’ मेरी नाना इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने शादी अटेंड भी नहीं की.”

गोविंदा से क्यों शादी को तैयार नहीं थे सुनीते के पिता

टीना की बातों से साफ जाहिर होता है कि सुनीता के परिवार ने शुरुआती दौर में गोविंदा के स्ट्रगलिंग करियर और आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध किया था. लेकिन समय के साथ, गोविंदा और सुनीता ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया और एक खुशहाल परिवार बनाया.

पत्नी की तारीफों के पुल बांधते हैं गोविंदा

हाल ही में गोविंदा को शो ‘Too Much With Kajol & Twinkle’ में देखा गया, जहां उन्होंने सुनीता के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. गोविंदा ने कहा, “सुनीता हमारे घर के बच्चे की तरह है. मेरे बच्चे उसे ऐसे हैंडल करते हैं जैसे वो बच्चा हो. लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती हैं. पूरा घर उसका भरोसा करता है. उसके शब्द हमेशा ईमानदार होते हैं, और वही उसे खास बनाते हैं.”

सुनीता-गोविंदा ने की थी प्राइवेट शादी

एक और दिलचस्प बात यह है कि गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी को प्राइवेट रखा था. टीना के जन्म तक उन्होंने शादी को लगभग सीक्रेट रखा. इस पारिवारिक और फिल्मी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी किसी भी प्रारंभिक विरोध को पीछे छोड़ सकती है.

