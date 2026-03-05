Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘एक दम गुड़िया जैसी…’, सुनिता अहुजा से पहले इस एक्ट्रेस के दिवाने थे गोविंदा खुद किया खुलासा…!

‘एक दम गुड़िया जैसी…’, सुनिता अहुजा से पहले इस एक्ट्रेस के दिवाने थे गोविंदा खुद किया खुलासा…!

Govinda: एक्टर गोविंदा ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि करियर के शुरुआती दौर में वे एक एक्ट्रेस के काफी करीब थे. दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई. आइए जानते हैं कि वो कौन है-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 5, 2026 8:02:33 PM IST

neelam govinda
neelam govinda


Govinda: 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के फेमस एक्टर्स में गिने जाने वाले गोविंदा इन दिनों अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ समय से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती रही हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई बार मजाकिया अंदाज में ये कहती रही हैं कि गोविंदा की लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है.

You Might Be Interested In

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की.

 नीलम कोठारी के प्रति था खास आकर्षण

गोविंदा ने बताया कि जब वे यंग थे, उस समय नीलम कोठारी उन्हें बहुत पसंद आती थीं. उनके अनुसार, छोटे शहरों या साधारण माहौल से आने वाले कई युवाओं की तरह उन्हें भी गोरी और अलग व्यक्तित्व वाली लड़कियां आकर्षित करती थीं.

You Might Be Interested In

उन्होंने कहा कि नीलम की पर्सनेलिटी और मासूमियत उन्हें बहुत अच्छी लगती थी. गोविंदा के मुताबिक, नीलम को देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई गुड़िया हो. उस समय वे उनकी फिल्में देखकर सीटियां भी बजाते थे.

 साथ काम करने का मौका मिलना था खास एक्सपीरिएंस

गोविंदा ने ये भी बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें नीलम के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा. जब ऐसा हुआ तो उन्हें इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा.

उन्होंने कहा कि उस दौर में आज की तरह रिश्तों या अफेयर्स को लेकर इतनी खुली चर्चा नहीं होती थी. लोगों के बीच आकर्षण होता था, लेकिन वो ज्यादातर सीमित और सादगी भरा होता था. गोविंदा के अनुसार, उस समय फिल्मों में साथ काम करते हुए उन्होंने और नीलम ने कई अच्छे गाने और सफल फिल्में दीं.

 कई फिल्मों में साथ दिखी जोड़ी

गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया. दोनों ने 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में साथ काम किया. इनमें लव 86, इल्जाम, खुदगर्ज और सिंदूर जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों के गाने और कहानी उस समय दर्शकों के बीच काफी फेमस रहे.

 लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर

काम की बात करें तो गोविंदा पिछले कुछ सालों से फिल्मों में कम नजर आ रहे हैं. उन्हें आखिरी बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही. इसके बाद से वे किसी नई फिल्म या बड़े प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं दिए हैं.

You Might Be Interested In
Tags: govindaneelam kotharii
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है गन्ने का रस,...

March 5, 2026

श्रीलीला नहीं, इस हसीना के साथ ‘नागजिला’ में रोमांस करेंगे...

March 5, 2026

कितने रुपये में बना था ताजमहल?

March 5, 2026

इजराइल की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! जिनके आगे अप्सराएं भी फेल

March 5, 2026

कैसे उतारें होली की सुस्ती? यहां जानें घरेलू नुस्खे

March 4, 2026

22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म? होली के बाद आ...

March 3, 2026
‘एक दम गुड़िया जैसी…’, सुनिता अहुजा से पहले इस एक्ट्रेस के दिवाने थे गोविंदा खुद किया खुलासा…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘एक दम गुड़िया जैसी…’, सुनिता अहुजा से पहले इस एक्ट्रेस के दिवाने थे गोविंदा खुद किया खुलासा…!
‘एक दम गुड़िया जैसी…’, सुनिता अहुजा से पहले इस एक्ट्रेस के दिवाने थे गोविंदा खुद किया खुलासा…!
‘एक दम गुड़िया जैसी…’, सुनिता अहुजा से पहले इस एक्ट्रेस के दिवाने थे गोविंदा खुद किया खुलासा…!
‘एक दम गुड़िया जैसी…’, सुनिता अहुजा से पहले इस एक्ट्रेस के दिवाने थे गोविंदा खुद किया खुलासा…!