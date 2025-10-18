किसके बाप में दम है कि…इस बात से भड़क गए Govinda, काजोल-ट्विंकल के सामने जमकर उतारा गुस्सा!

Govinda controversy: बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने अपने खिलाफ फैली निगेटिव खबरों और अफवाहों पर बात की है. शो ‘टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल’में गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में झेले गए अपमान पर भी बात की क्योंकि उनपर हमेशा से शूटिंग पर लेट पहुंचने के आरोप लगते थे.

लेट पहुंचने पर बोले गोविंदा

गोविंदा ने उन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया जिनमें कहा गया था कि वो फिल्म सेट्स पर शूटिंग के लिए लेट आते थे. उनकी इस आदत की वजह से उनके कई लोगों से रिश्ते भी खराब हो गए थे. इस आदत पर गोविंदा ने सफाई दी और कहा, मैं इस बात से बहुत आहत हुआ थाकि मैं टाइम पे नहीं आता हूं. मैंने कहा किसके बाप के अंदर ताकत है कि वो 5 शिफ्ट करे और टाइम पर आए. पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. इतनी ज्यादा शूटिंग कैसे करेगा आदमी? यहां तो एक पिक्चर के अंदर थक जाते हैं लोग.

गोविंदा ने ये भी कहा कि गॉसिप गलियारों में उड़ती अफवाहों और मीडिया में छपी खबरों ने इस मुद्दे को बेहद बड़ा बना दिया और छोटी सी बात को बड़ी हेडलाइन के तौर पर पेश कर दिया. गोविंदा ने सफाई में ये भी कहा कि कई बार लेट आने की वजहें उनके बस में नहीं होती थी जैसे कि ट्रैफिक, टाइट शूटिंग शेड्यूल और शूटिंग के लिए दूसरे डिपार्टमेंट पर निर्भरता भी इसका अहम कारण थीं.

संजय दत्त ने कर दिया था हंगामा

बता दें कि गोविंदा की लेट आने की आदत के कारण ही संजय दत्त एक बार आपा खो बैठे थे. गोविंदा शूटिंग पर 9 घंटे देरी से पहुंचे थे जिससे संजय बेहद गुस्सा हो गए थे. उन्होंने इससे परेशान होकर क्रू मेंबर को गाली तक दे दी थी. गोविंदा की आखिरी फिल्म की बात करें तो वो 2019 में फिल्म ‘रंगीला राजा’ में नजर आए थे.