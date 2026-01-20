‘मुझे घुटन महसूस हो रही…पत्नी सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी; कृष्णा अभिषेक को लेकर भी चौंकाने वाला बड़ा बयान

Govinda On Affair Allegation: दिग्गज एक्टर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद करारा जवाब दिया है, जिसमें एक छोटी उम्र की महिला के साथ अफेयर और उनके बेटे यशवर्धन आहूजा के करियर को सपोर्ट न करने के आरोप शामिल हैं. अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, गोविंदा ने कहा कि यह विवाद उन्हें बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और उन्होंने अपने परिवार से अपील की कि वे पर्सनल मामलों को पब्लिक में लाना बंद करें, यह कहते हुए कि ऐसे बयान उन्हें “घुटन” महसूस करा रहे हैं.

गोविंदा ने सुनीता आहूजा की टिप्पणियों पर जवाब दिया

सुनीता की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें उन्होंने गोविंदा से “खुद को सुधारने” के लिए कहा था, गोविंदा ने ANI को बताया, “मेरी कितनी बार शादी हुई है? 40 साल हो गए हैं. क्या मेरी 2-3 बार शादी हुई है? जिनकी इतनी बार शादी हुई है, उनकी पत्नियां कुछ नहीं कहतीं और वे घूमते हैं और ज़िंदगी में मज़े करते हैं. जो लोग फिल्म लाइन में हैं, वे इन बातों पर सोशल तौर पर चर्चा नहीं करते. मैंने इस इंडस्ट्री में शायद ही किसी को बेदाग देखा हो. हालांकि, जब आप फंस जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि इससे कैसे बाहर निकला जाए.”

एक्टर का बयान इस बात को दिखाता है कि उनका मानना ​​है कि फिल्म इंडस्ट्री में पर्सनल मुद्दों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, खासकर जब कोई दबाव में होता है.

‘कृष्णा अभिषेक का इस्तेमाल मुझे बेइज्जत करने के लिए किया जा रहा है’

गोविंदा ने आगे आरोप लगाया कि उनके करीबी परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी पत्नी और भतीजा कृष्णा अभिषेक भी शामिल हैं, उन्हें निशाना बनाने की सोची-समझी कोशिश में घसीटा जा रहा है. उन्होंने कहा, “अगर आप कृष्णा अभिषेक के टीवी प्रोग्राम भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि राइटर उनसे ऐसी बातें कहलवाते हैं जो मेरी बेइज्जती करती हैं. उन्होंने ANI को बताया कि, मैंने उससे कहा कि उसका इस्तेमाल मुझे बेइज्जत करने के लिए किया जा रहा है और उसे इस बारे में सावधान रहने को कहा. जब मैंने कृष्णा को चेतावनी दी, तो सुनीता नाराज़ हो जाती थी. साथ ही, मुझे नहीं पता कि ये लोग कब एक-दूसरे से नाराज़ होते हैं और कब ठीक रहते हैं. मैं ज़्यादा स्थिर इंसान हूँ”.

गोविंदा अपने बच्चों के लिए नेटवर्किंग से क्यों बचते हैं?

इस आलोचना पर कि उन्होंने अपने बच्चों को इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाने में मदद नहीं की, गोविंदा ने अपना रुख साफ किया. “मैं अपनी औकात (क्षमता) के हिसाब से काम कर रहा हूँ. मैं अपने बच्चों के बारे में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बात नहीं करता. इंडस्ट्री मेरा परिवार है, मैंने इससे पैसा और शोहरत कमाई है और इसीलिए मैं इस पर कोई काला धब्बा नहीं लगाना चाहता,” उन्होंने समझाया. हालांकि, एक्टर ने यह भी इशारा किया कि हाल की घटनाएं सिर्फ़ इत्तेफ़ाक नहीं हैं. “लेकिन आपको इस इंडस्ट्री में अलर्ट रहना होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बातचीत ऐसे ही हो रही है. कोई साज़िश चल रही है, लोग मेरे बारे में गलत धारणाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं,” उन्होंने आगे कहा.

‘मुझे पब्लिक स्टेटमेंट से परेशान मत करो’

हालात से परेशान होकर, गोविंदा ने अपने परिवार से इमोशनल अपील की कि वे उनके बारे में पब्लिक में बात न करें. “मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा न करें जो मुझे परेशान करें, मैं यह खास तौर पर अपने परिवार से रिक्वेस्ट करता हूं,” उन्होंने कहा.

‘लोगों को अपने कर्मों पर सोचना चाहिए’

एक्टर ने यह भी याद किया कि कैसे उन्हें अपने करियर की शुरुआत में एक बाहरी होने के नाते मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने एक साथ कई फिल्में अनाउंस की थीं. “जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया और मैंने तीन फिल्में अनाउंस कीं तो लोग कहते थे कि मेरे बाप की तौबा इसने कैसे हिम्मत की फिल्में अनाउंस करने की. लोगों ने ऐसा किया, और अब जब मैं शिवसेना में शामिल हो गया हूं और अभी-अभी प्रचारक बना हूं, तब यह सब शुरू हुआ है. मैं 19-20 साल तक बिना काम के घर पर रहा हूं. यह बहुत लंबा समय है. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए काम करते हुए बिताई है और मेरे साथ ऐसा करना सही नहीं है,” उन्होंने कहा.