Govinda Unknown Facts: गोविंदा को लोग क्यों कहते हैं ‘ची-ची भैया’, लोग क्यों थे उनके डांस के दिवाने, कैसे हुई करियर की शुरूआत?

Govinda Birthday: बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था. उन्होंने अपनी एक्टिंग, कॉमेडी और डांस से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. फैंस उन्हें प्यार से ‘ची-ची भैया’ कहते हैं. 90 के दशक में गोविंदा ऐसे एक्टर बने, जिनकी फिल्में हर वर्ग के लोगों को पसंद आती थीं.

गोविंदा का बचपन आसान नहीं रहा. उनके पिता अरुण कुमार आहूजा पहले एक्टर थे, लेकिन एक फिल्म के असफल होने के बाद परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ गई. उन्हें बड़ा घर छोड़कर विरार में छोटे मकान में रहना पड़ा. घर चलाने के लिए उनकी मां को कपड़े सिलने पड़े. गोविंदा ने एक समय ताज होटल में स्टूवर्ड की नौकरी के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन अंग्रेजी ठीक से न बोल पाने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली.

डांस से बदली किस्मत

गोविंदा ने कोई पेशेवर डांस की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके डांस में जोश और सहजता थी. उनके चेहरे के हाव-भाव, मुस्कान लोगों को खूब पसंद आया. उनकी मां शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं, इसलिए गोविंदा में लय और ताल की समझ बचपन से ही थी. उनका डांस आसान होता था, जिसे आम लोग भी दोहरा सकते थे. यही वजह थी कि उनका अंदाज हर किसी से जुड़ गया.

फिल्मों में एंट्री

फिल्म डिस्को डांसर से प्रेरित होकर गोविंदा ने घंटों अभ्यास किया. उन्होंने अपने डांस और एक्शन सीन की एक वीडियो कैसेट बनवाई और उसे फिल्म कंपनियों तक भिजवाया. मेहनत रंग लाई और साल 1986 में उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम करने का मौका पाया.

करियर से जुड़े कुछ खास किस्से

गोविंदा परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें ‘ची-ची; कहा जाने लगा. एक समय उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की क्लास के लिए 19 किलोमीटर पैदल चलकर जाना शुरू किया. 1994 में एक सड़क हादसे में उन्हें सिर में गंभीर चोट आई, फिर भी डॉक्टर को दिखाने के बाद वे शूटिंग पर लौट गए.

निजी जीवन और चर्चाएं

गोविंदा की शादी 11 मार्च 1987 को सुनीता आहूजा से हुई. करियर के शुरुआती दौर में यह शादी कई साल तक सार्वजनिक नहीं की गई. समय के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रहीं. कुछ सह-कलाकारों के साथ उनके नाम जोड़े गए, जिससे पारिवारिक तनाव की बातें भी मीडिया में आईं. हाल के वर्षों में सुनीता आहूजा के बयानों के कारण फिर से चर्चा शुरू हुई, हालांकि दोनों कई मौकों पर साथ नजर भी आए.

यादगार फिल्मी जोड़ी

गोविंदा के करियर में निर्देशक डेविड धवन का बड़ा योगदान रहा. दोनों ने साथ मिलकर कई सफल फिल्में दीं, जैसे कुली नंबर 1, राजा बाबू और हीरो नंबर 1. करिश्मा कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की गई. कादर खान और शक्ति कपूर के साथ गोविंदा की कॉमेडी आज भी लोगों को याद है. अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ भी उन्होंने सफल फिल्में कीं.