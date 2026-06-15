यह है  ‘गदर’ की सफलता का असली राज?  500 लड़कियों को पछाड़कर मिला था ‘सकीना’ का रोल, अमीषा पटेल ने किए बड़े खुलासे

Gadar completes 25 years: सनी देओल और अमीषा पटेल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ ने अपनी रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर अमीषा पटेल ने ‘सकीना’ बनने के अपने सफर, फिल्म के लिए की गई मेहनत, 500 लड़कियों के बीच हुए कड़े मुकाबले और सनी देओल के साथ अपने अनुभवों को साझा किया. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उम्र के फासले को लेकर उनके मन में सवाल थे, लेकिन फिल्म की कहानी ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी थीं.

अमीषा पटेल ने खोले फिल्म की सफलता के राज

साल 2001 में रिलीज हुई ‘गदर: एक प्रेम कथा’ भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल है, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा बल्कि दर्शकों के दिलों में भी स्थायी जगह बनाई. फिल्म के 25 साल पूरे होने पर इसकी लीड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने करियर की इस सबसे यादगार फिल्म से जुड़े कई अनसुने किस्सों को साझा किया. अमीषा ने बताया कि जब उन्हें फिल्म में सनी देओल के अपोजिट कास्ट करने की बात हुई थी, तब उनके मन में सबसे बड़ा सवाल दोनों कलाकारों के बीच उम्र के अंतर को लेकर था.

सनी देओल के साथ उम्र के फासले को लेकर थीं चिंतित

अमीषा पटेल ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि शायद वह इस किरदार के लिए बहुत छोटी हैं. उन्होंने मेकर्स से सीधे सवाल किया था कि क्या उम्र का इतना बड़ा अंतर दर्शकों को खलेगा. हालांकि, जब निर्देशक अनिल शर्मा ने उन्हें पूरी कहानी विस्तार से समझाई, तब उन्हें एहसास हुआ कि तारा सिंह और सकीना के किरदारों की खूबसूरती ही उनके व्यक्तित्व के अंतर में छिपी हुई है. तारा सिंह का मजबूत और रफ-टफ व्यक्तित्व तथा सकीना की मासूमियत और नाजुकता कहानी को और प्रभावशाली बनाती है.

‘सकीना’ बनने के लिए 500 लड़कियों के बीच हुई थी कड़ी टक्कर

आज भले ही लोग सकीना के किरदार में किसी और की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यह रोल अमीषा पटेल को आसानी से नहीं मिला था. इस किरदार के लिए करीब 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था. कड़े मुकाबले के बाद अमीषा को यह भूमिका मिली. इसके बाद उन्होंने किरदार को वास्तविक बनाने के लिए गहन तैयारी की. उन्होंने उस दौर के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को समझने के लिए अलग-अलग स्तर पर रिसर्च की.

मस्जिदों में जाकर सीखी नमाज, इतिहास की किताबों का लिया सहारा

सकीना के किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए अमीषा पटेल ने सिर्फ अभिनय पर ही भरोसा नहीं किया. उन्होंने मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने के तौर-तरीकों को करीब से देखा और समझा. इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश शासन काल के इतिहास का अध्ययन किया ताकि विभाजन के दौर की परिस्थितियों और उस समय के सामाजिक वातावरण को बेहतर ढंग से महसूस कर सकें. अमीषा के मुताबिक निर्देशक अनिल शर्मा ने भी इस किरदार की बारीकियों को समझाने में उनकी काफी मदद की.

सेट पर सनी देओल बने थे सबसे बड़े सहारा

फिल्म के दौरान सनी देओल के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए अमीषा पटेल ने कहा कि समय के साथ उनके प्रति सम्मान और बढ़ता गया. उन्होंने बताया कि सनी देओल बेहद शांत और सहयोगी स्वभाव के कलाकार हैं. जब भी कोई मुश्किल सीन होता और वह असहज महसूस करतीं, तब सनी देओल उन्हें सहज बनाने की कोशिश करते थे. अमीषा के अनुसार कई बार ऐसा भी हुआ जब निर्देशक किसी कठिन सीन को लेकर ज्यादा मेहनत करवा रहे होते थे, तब सनी देओल खुद आगे आकर उन्हें सीन समझाते थे और पूरे धैर्य के साथ उनका मार्गदर्शन करते थे. एक नई कलाकार होने के बावजूद उन्हें कभी दबाव महसूस नहीं होने दिया गया.

बिना ग्लैमर, बिना VFX और बिना आइटम सॉन्ग बनी थी सुपरहिट

अमीषा पटेल का मानना है कि ‘गदर: एक प्रेम कथा’ की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी थी. उन्होंने कहा कि फिल्म में न तो कोई आइटम नंबर था, न जरूरत से ज्यादा ग्लैमर और न ही आधुनिक तकनीक का दिखावटी इस्तेमाल. फिल्म के दूसरे हिस्से में तारा सिंह साधारण कपड़ों में नजर आते हैं, जबकि सकीना का किरदार भी पूरी तरह सादगी और मर्यादा में दिखाया गया है. इसके बावजूद फिल्म ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और यही वजह है कि 25 साल बाद भी इसकी लोकप्रियता बरकरार है.

दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी

‘गदर’ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का भावनात्मक अध्याय बन चुकी है. तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी, देशभक्ति का जज्बा और परिवार के लिए संघर्ष करने का संदेश आज भी दर्शकों को उतना ही प्रभावित करता है, जितना फिल्म की रिलीज के समय करता था. 25 साल बाद भी फिल्म के संवाद, गाने और किरदार लोगों की यादों में ताजा हैं, जो इसकी ऐतिहासिक सफलता की सबसे बड़ी पहचान है.