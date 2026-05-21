Mahabharat Fame Abhimanyu: महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले एक्टर कहां है? अमिताभ बच्चन से क्या है नाता?

Mahabharat Fame Abhimanyu: बीआर चोपड़ा की फेमस टीवी सीरीज Mahabharat में अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले एक्टर Mayur Raj Verma आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. खासकर चक्रव्यूह वाला उनका भावुक और वीरता से भरा दृश्य आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है. पर्दे पर एक निडर योद्धा के रूप में नजर आने वाले मयूर राज वर्मा अब एक्टिंग की दुनिया से काफी दूर हो चुके हैं और विदेश में सादगी भरी जिंदगी जी रहे हैं.

बहुत कम लोग जानते हैं कि मयूर राज वर्मा का नाम कभी बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय चाइल्ड आर्टिस्ट्स में गिना जाता था. उन्होंने फिल्म Muqaddar Ka Sikandar में अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल निभाया था. इस किरदार ने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिका निभाई, जिसके कारण इंडस्ट्री में लोग उन्हें ‘छोटा अमिताभ बच्चन’ कहकर बुलाने लगे थे.

गोविंदा और चंकी पांडे के बाद मिला अभिमन्यु का रोल

जब B. R. Chopra अपनी टीवी सीरीज ‘महाभारत’ के लिए कलाकारों का चयन कर रहे थे, तब अभिमन्यु के किरदार के लिए कई बड़े नामों पर विचार किया गया था. शो के कास्टिंग डायरेक्टर Gufi Paintal पहले इस रोल के लिए गोविंदा और फिर चंकी पांडे को लेना चाहते थे. हालांकि दोनों कलाकारों ने ये भूमिका करने से इनकार कर दिया.इसके बाद ये मौका मयूर राज वर्मा को मिला और उन्होंने अपने दमदार एक्टिंग से इस किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

एक्टिंग छोड़ अचानक विदेश चले गए

मयूर राज वर्मा ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टीवी प्रेजेंटर के रूप में भी काम किया.अपने करियर के दौरान उन्होंने सलमान खान का इंटरव्यू भी लिया था. लेकिन लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने अचानक मनोरंजन जगत से दूरी बना ली और भारत छोड़ने का फैसला कर लिया.

अब अमेरिका में चला रहे हैं रेस्टोरेंट

साल 2007 में मयूर अपनी पत्नी नूरी और बच्चों के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए. आज वे अमेरिका के फेयरबर्न शहर में ‘इंडियाना कुजीन’ नाम का इंडियन रेस्टोरेंट और होटल चलाते हैं. चमक-दमक से दूर मयूर अब एक साधारण और शांत जीवन जी रहे हैं.

रिपोर्ट्स और कस्टमरों के रिव्यू के मुताबिक, मयूर और उनकी पत्नी खुद रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं और उन्हें भारतीय स्वाद से भरपूर खाना परोसते हैं. कभी टीवी पर युद्धभूमि में नजर आने वाला ये कलाकार आज अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहा है.