कोई इश्क में हुआ बदनाम तो किसी की ‘गलती’ से खुल गई पोल, सोशल मीडिया पर कहीं आप भी नहीं कर रहे ‘ये’ काम

Viral MMS Video News: इन दिनों इन्फ्लुएंसर अरोही मिम और एक्टर अजाज खान से जुड़े कथित वायरल MMS वीडियो की एक बार फिर बाते होने लगी हैं. ऐसे में सब लोग इस बात को लेकर परेशान है कि किसी का भी डेटा सेफ नहीं है

By: sanskritij jaipuria | Published: January 23, 2026 5:07:36 PM IST

Viral MMS Video News: हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरोही मिम और एक्टर अजाज खान से जुड़े कथित वायरल MMS वीडियो ने एक बार फिर ऑनलाइन प्राइवेसी और डेटा सेफटी पर सवाल उठाए हैं. हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो का तेजी से फैलना दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में हमारी निजी जानकारी कितनी जल्दी खतरे में पड़ सकती है.

अरोही मिम और अजाज खान का मामला

अरोही मिम के कथित निजी वीडियो ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर तेजी से सर्कुलेशन किया. इसने ये बहस छेड़ दी कि क्या किसी की अनुमति के बिना पर्सनल चीजें शेयर करना सही है और इसका प्रभाव कितने लंबे समय तक रह सकता है.

इसी तरह, अजाज खान से जुड़े MMS वीडियो ने भी डिजिटल डेटा चोरी और पर्सनल चीजों के गलत इस्तेमाल की चिंता को बढ़ाया. ये मामले दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो आम इंसान हो या सेलेब्रिटी-डिजिटल प्राइवेसी के खतरे का शिकार बन सकता है.

पर्सनल डेटा क्यों है खतरे में

साइबर सेफटी एक्सपर्ट बताते हैं कि अक्सर ये समस्याएं इन कारणों से होती हैं. अभी हो जाएं सतर्क वरना आपके साथ भी हो सकता धोका-

 कमजोर पासवर्ड
 असुरक्षित मोबाइल या कंप्यूटर
 क्लाउड स्टोरेज का सही सुरक्षा न होना
 फिशिंग या हेकिंग
 दोस्तों या परिचितों द्वारा अनधिकृत एक्सेस

एक बार पर्सनल चीजें लीक हो जाए तो, उसे पूरी तरह हटाना बहुत मुश्किल होता है. इससे काफी नुकसान, मानसिक तनाव और लंबे समय तक दिमाग पर असर पड़ सकता है.

ऑनलाइन प्राइवेसी और कानून

भारत में IT एक्ट और IPC ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानून बनाते हैं. लेकिन, इंटरनेट पर सामग्री तेजी से फैलती है और लोगों की पहचान छुपी रहती है, इसलिए कानून लागू करना काफी चैलेंजिग है.

साथ ही, ये सवाल भी उठता है कि हम ऑनलाइन जिम्मेदारी और नैतिकता से व्यवहार कर रहे हैं या सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किसी की निजी चीजों को शेयर कर रहे हैं.

 डिजिटल दुनिया में सेफ रहने के तरीके

 साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के बारे में जागरूक रहें
 किसी की अनुमति के बिना निजी चीजें शेयर न करें
 मजबूत पासवर्ड और सिक्योरिटी सेटिंग्स का इस्तेमाल करें
 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें

आज के डिजिटल समय में अपनी डिजिटल गरिमा और प्राइवेसी की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है.

