Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या आप जानते हैं? भारत की पहली फिल्म में एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, रानी का रोल भी पुरुष ने निभाया था

क्या आप जानते हैं? भारत की पहली फिल्म में एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, रानी का रोल भी पुरुष ने निभाया था

हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में एक भी महिला कलाकार नहीं थी. उस दौर में समाज की सोच के कारण पुरुषों ने ही स्त्री पात्रों का अभिनय किया. यs सिनेमा के शुरुआती संघर्ष को दिखाता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 30, 2026 11:38:47 AM IST

raja harishchandra
raja harishchandra


हिंदी सिनेमा की शुरुआत आज से सौ साल से भी पहले हुई थी. उस समय समाज बहुत अलग था. फिल्मों को अच्छा पेशा नहीं माना जाता था, इसलिए ज्यादातर परिवार अपनी बेटियों को फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं देते थे. इसी कारण शुरुआती फिल्मों में महिला कलाकार मिलना बहुत मुश्किल था.

You Might Be Interested In

1913 में दादासाहेब फाल्के ने ‘राजा हरिश्चंद्र’ नाम की फिल्म बनाई. इसे भारत की पहली पूरी लंबाई की मूक फिल्म माना जाता है. इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और अन्य पौराणिक पात्रों की कहानी दिखाई गई थी. लेकिन इस फिल्म में एक भी महिला कलाकार नहीं थी.

 जब पुरुष बने रानी

क्योंकि उस समय कोई भी महिला फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी, इसलिए महिला पात्रों के रोल पुरुषों ने निभाए. रानी तारामती का किरदार भी एक पुरुष कलाकार ने किया था. उस दौर में थिएटर में भी ऐसा आम था, जहां पुरुष ही स्त्री पात्रों का अभिनय करते थे. फिल्मों ने भी वही परंपरा अपनाई.

You Might Be Interested In

उस समय समाज में ये धारणा थी कि फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं है. खासकर महिलाओं के लिए ये और भी कठिन माना जाता था. मेकअप करना, कैमरे के सामने आना और अभिनय करना कई लोगों को गलत लगता था. इसलिए पुरुष कलाकारों ने ही आगे आकर सभी भूमिकाएं निभाईं.

 धीरे-धीरे आया बदलाव

समय के साथ लोगों की सोच बदली. 1920 के दशक के बाद धीरे-धीरे महिलाएं भी फिल्मों में आने लगीं. जब देविका रानी और दुर्गा खोटे जैसी एक्ट्रसेज सामने आईं, तो हिंदी सिनेमा का रूप ही बदल गया. इसके बाद महिला कलाकारों की संख्या बढ़ती चली गई.

 इतिहास का एक अनोखा दौर

आज जब हम फिल्मों में महिला कलाकारों की मजबूत मौजूदगी देखते हैं, तो ये विश्वास करना मुश्किल लगता है कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी फिल्म बिना किसी एक्ट्रेस के बनाई गई थी. ‘राजा हरिश्चंद्र’ सिर्फ पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि वो उस दौर की सामाजिक सोच और सीमाओं को भी दिखाती है.

 

You Might Be Interested In
Tags: Dadasaheb PhalkeFirst Indian film 1913Raja Harishchandra film
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
क्या आप जानते हैं? भारत की पहली फिल्म में एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, रानी का रोल भी पुरुष ने निभाया था

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप जानते हैं? भारत की पहली फिल्म में एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, रानी का रोल भी पुरुष ने निभाया था
क्या आप जानते हैं? भारत की पहली फिल्म में एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, रानी का रोल भी पुरुष ने निभाया था
क्या आप जानते हैं? भारत की पहली फिल्म में एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, रानी का रोल भी पुरुष ने निभाया था
क्या आप जानते हैं? भारत की पहली फिल्म में एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, रानी का रोल भी पुरुष ने निभाया था