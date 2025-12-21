ब्लैक गाउन, स्पॉटलाइट और आंसू…Toxic में कियारा आडवाणी का पावरफुल लुक आउट; देख फैंस के उड़ गए होश

Kiara Advani Toxic First Look: रविवार सुबह कियारा आडवाणी की आने वाली फिल्म टॉक्सिक (Toxic) से उनके किरदार नादिया का फर्स्ट लुक सामने आया. फिल्म के मेल लीड यश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कियारा के किरदार का पोस्टर शेयर किया, जिसे कियारा और फिल्म के मेकर्स ने भी री-पोस्ट किया. टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर एडल्ट्स – कियारा की इस साल मां बनने के बाद पहली फिल्म है, और यश की 2022 में मेगा सफल KGF फ्रैंचाइज़ी खत्म होने के बाद पहली रिलीज़ है.

टॉक्सिक में कियारा आडवाणी

यश ने इंस्टाग्राम पर कियारा का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा – “पेश है कियारा आडवाणी नादिया के रूप में – ए टॉक्सिक फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स.” पोस्टर में कियारा एक ब्लैक, ऑफ-शोल्डर, थाई-हाई स्लिट गाउन में डांस फ्लोर पर स्पॉटलाइट में खड़ी हैं, कैमरे से दूर एक गहरी सोच वाली नज़र से देख रही हैं. उनके चेहरे पर आंसू बहते हुए दिख रहे हैं. पोस्टर में कियारा का लगभग गॉथ जैसा लुक देखकर फैंस उनकी तुलना टिम बर्टन की फिल्मों के किरदारों और यहां तक ​​कि DC कैरेक्टर हार्ले क्विन से भी कर रहे हैं. एक कमेंट में लिखा था, “वह लेडी जोकर जैसी दिखती हैं.” दूसरे ने कहा, “नादिया के रूप में कियारा पहले से ही पावरफुल लग रही हैं.”

कियारा के पोस्टर पर फैंस का रिएक्शन

यश के फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में पोस्टर की तारीफ और फिल्म के लिए अपनी एक्साइटमेंट से भर दिया. कई लोगों ने भविष्यवाणी की है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि यह यश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जब से उन्हें दो KGF फिल्मों की सफलता के बाद पैन-इंडिया स्टारडम मिला है. प्रशांत नील की फिल्मों ने दुनिया भर में ₹1500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और यश को कन्नड़ स्टार से देश भर में पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया.

फिल्म टॉक्सिक पर एक नजर

टॉक्सिक को गीथू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. यश और कियारा के अलावा, इसमें तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी हैं. फिल्म को एक साथ कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शूट किया गया है और यह 19 मार्च, 2026 को उगादी के मौके पर छह भाषाओं में रिलीज़ होने वाली है.

