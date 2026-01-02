Ikkis: UA 13+ सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हुई ‘इक्कीस’, जानिए फिल्म में CBFC ने कौन-कौन से बदलाव कराए?

Ikkis CBFC certification: श्रीराम राघवन की लेटेस्ट फिल्म, इक्कीस, जिसमें अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र हैं, 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है. इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से दिसंबर के बीच में सर्टिफिकेशन मिल गया था. यह सर्टिफिकेशन फिल्ममेकर्स को बोर्ड द्वारा मांगे गए एडिट और बदलावों की लिस्ट का पालन करने के बाद दिया गया. मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म पहले क्रिसमस पर रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसे नए साल के लिए टाल दिया गया.

सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी

CBFC ने 15 दिसंबर को इक्कीस को UA 13+ सर्टिफिकेट दिया, और फिल्म 147.45 मिनट (2 घंटे 27 मिनट) लंबी है. कहानी को “भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता – सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की एक अनकही सच्ची कहानी” बताया गया है. अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जो वीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक का किरदार निभा रहे हैं.

CBFC की निर्देश के बाद फिल्म में हुए बदलाव

CBFC द्वारा मांगे गए बदलावों में, फिल्ममेकर्स से कई तरह के एकनॉलेजमेंट शामिल करने के लिए कहा गया. जैसा कि बताया गया है, “CBFC ने मेकर्स से पूना हॉर्स रेजिमेंट, कर्नल हनुथ सिंह, और टैंक क्रू को एकनॉलेजमेंट देने के लिए कहा, साथ ही शुरुआती डिस्क्लेमर में भी बदलाव करने को कहा.”

बोर्ड ने एंड क्रेडिट्स में भी बदलाव करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया, “एंड क्रेडिट्स में, मेकर्स से एक डिफेंस एक्सपर्ट के सुझाव के अनुसार, एक लेफ्टिनेंट जनरल की तस्वीर के अलावा, वॉयसओवर के साथ टेक्स्ट जोड़ने के लिए कहा गया.” ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए थे कि फिल्म सैन्य घटनाओं और कर्मियों का सही प्रतिनिधित्व करे.

खेत्रपाल परिवार से लेना था सहमति पत्र

इसके अलावा, फिल्ममेकर्स को असल ज़िंदगी की घटनाओं पर आधारित कुछ कंटेंट के लिए परमिशन लेनी थी. “मेकर्स से खेत्रपाल परिवार से एक सहमति पत्र देने के लिए कहा गया, साथ ही सच्ची घटनाओं पर आधारित दृश्यों के लिए दस्तावेज़ भी मांगे गए.” यह फिल्म में व्यक्तियों और घटनाओं के चित्रण के तथ्यात्मक आधार को वेरिफाई करने के लिए था.

कंटेंट में कटौती के बारे में, CBFC ने निर्देश दिया, “कटौती के लिए, इक्कीस के दूसरे हाफ में, मेकर्स से एक टैंक का नाम हटाने के लिए कहा गया.” बोर्ड ने फिल्म के दूसरे हाफ में अन्य डायलॉग और दृश्यों की भी समीक्षा की.

15 सेकंड का एक डायलॉग भी हटाने को लेकर कहा गया

बोर्ड द्वारा एक और खास चीज़ हटाने के लिए कहा गया था, जो एक छोटा सा डायलॉग था, जिसमें नोट था, “भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में 15 सेकंड का एक डायलॉग भी CBFC द्वारा हटाने के लिए कहा गया था.” इसके अलावा, CBFC ने प्रोडक्ट प्लेसमेंट और हेल्थ वार्निंग से जुड़े बदलावों की मांग की – “शराब के ब्रांड नामों को ब्लर करने के लिए कहा गया, और सही सीन में एंटी-स्मोकिंग स्टैटिक जोड़ने के लिए कहा गया.” इन सभी बदलावों के बाद, इक्कीस को सर्टिफिकेशन मिल गया, जिससे 2026 की शुरुआत में इसकी रिलीज़ का रास्ता साफ हो गया.

