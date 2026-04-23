Film Shooting Techniques: धुरंधर में खून-खराबे वाले सीन ऐसे हुए शूट,कंडोम और ट्रिगर से बना असली जैसा इफेक्ट

Film Shooting Techniques: फिल्मों में जब बड़े पर्दे पर गोलियां चलती हैं और कलाकारों के शरीर से खून निकलता दिखाई देता है, तो दर्शकों को यह सब बेहद असली लगता है. लेकिन इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प और तकनीकी प्रक्रिया काम करती है. हाल ही में फिल्म धुरंधर के एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब ने इस राज से पर्दा उठाया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया. एजाज गुलाब ने बताया कि फिल्मों में गोली लगने वाले सीन किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि एक खास तकनीक के जरिए फिल्माए जाते हैं, जिसे ‘बुलेट हिट इफेक्ट’ कहा जाता है. इस तकनीक में एक्टर के कपड़ों के नीचे एक छोटा सा सेटअप लगाया जाता है. जब सीन में गोली चलाई जाती है, तो रिमोट कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर के जरिए इस सेटअप को एक्टिव किया जाता है. इसके बाद हल्का विस्फोट होता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे गोली सच में शरीर में लगी हो और खून बाहर निकल रहा हो.

कंडोम का अनोखा और सुरक्षित इस्तेमाल

इस इफेक्ट को और ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है—कंडोम का इस्तेमाल. इसमें कंडोम के अंदर लाल रंग का नकली खून भरा जाता है. कंडोम का मटेरियल बेहद पतला और लचीला होता है, जिससे जब इसके पीछे लगा छोटा पटाखा (स्क्विब) फटता है, तो यह बिना किसी ठोस टुकड़े के फटता है और खून के छींटे बिल्कुल असली जैसे दिखाई देते हैं. यही वजह है कि यह तकनीक लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रिय है, क्योंकि यह सस्ती होने के साथ-साथ सुरक्षित भी मानी जाती है.

सुरक्षा के लिए कई लेयर में इंतजाम

एक्शन सीन को शूट करना जितना रोमांचक दिखता है, उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है. इसलिए कलाकारों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं. एक्टर के कपड़ों के नीचे मेटल प्लेट या खास पैडिंग लगाई जाती है, जिससे विस्फोट का असर शरीर तक न पहुंचे. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर की टाइमिंग बेहद सटीक रखी जाती है, क्योंकि एक सेकंड की भी चूक सीन और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकती है.

स्टंटमैन के लिए जोखिम

इस विषय पर मशहूर स्टंटमैन गुरबचन सिंह ने भी पहले बताया था कि इन सीन में सिर्फ छोटे स्तर के पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गंभीर चोट का खतरा कम रहता है. हालांकि हल्की खरोंच या चोट लग सकती है, लेकिन इसे स्टंट का हिस्सा माना जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो प्रोड्यूसर्स और स्टंटमैन एसोसिएशन मिलकर इलाज का खर्च उठाते हैं.