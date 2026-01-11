कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी Aamir Khan की ये हसीना, सालों बाद खोली थी साउथ सिनेमा की पोल; बोलीं- ‘एक्टर्स का फायदा उठा रहें…’

Fatima Sana Shaikh: फातिमा सना शेख ने लगातार अपनी परफॉर्मेंस और अलग-अलग तरह के रोल करने की इच्छा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और वर्सेटिलिटी के लिए जानी जाने वाली यह एक्ट्रेस हर प्रोजेक्ट के साथ बेहतर होती जा रही हैं. 11 जनवरी को अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं.

बचपन से शुरू हुआ सफर

फातिमा का जन्म 11 जनवरी 1992 को हैदराबाद में हुआ. वह एक साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता जम्मू से हैं, वह हिंदू हैं. वहीं मां मुस्लिम हैं. वह खुद किसी भी भगवान में भरोसा नहीं करती हैं. उन्होंने बचपन में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरु कर दिया था. वह ‘चाची 420’ (1997) और ‘वन 2 का 4’ (2001) में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थीं.

कास्टिंग काउच का शिकार हुईं फातिमा!

उन्हें भी मुश्किलों और बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा था कि कास्टिंग वर्ड ऑफ माउथ से होती है, और एक्टर्स को अपनी कमाई का एक परसेंट उस व्यक्ति को देना होता है जिसने उन्हें रिकमेंड किया हो। बॉलीवुड बबल के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि, “अगर हम वर्ड ऑफ माउथ ऑडिशन में भी होते, तो कास्टिंग डायरेक्टर हमसे एक रेफरेंस लिखने के लिए कहते। इसका मतलब है कि आपको उन्हें अपने पेमेंट का 15 परसेंट देना होगा, भले ही आप उन्हें बिल्कुल न जानते हों।”

‘जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा नहीं करते’

हालांकि, उन्होंने साफ किया कि जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, “जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा नहीं करेंगे; सिर्फ फ्रॉड ही करेंगे। बेशक, मुकेश छाबड़ा और अनमोल आहूजा ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ चालाक लोग हैं जो युवा, स्ट्रगलिंग एक्टर्स का फायदा उठाते हैं जो शहर में नए हैं और ज्यादा नहीं जानते।”

साउथ फिल्म के दौरान कास्टिंग काउच

एक्ट्रेस ने यह भी माना कि उन्हें एक साउथ इंडियन फिल्म के दौरान कास्टिंग काउच का अनुभव हुआ था। कास्टिंग एजेंट ने उन्हें अनकम्फर्टेबल महसूस कराया था। उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझसे पूछा, ‘तुम कुछ भी करने को तैयार हो, है ना?’ मैंने उनसे कहा कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और रोल के लिए जो भी जरूरी होगा, करूंगी, लेकिन वह वही बात कहते रहे, और मैंने बेवकूफ बनने का नाटक किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वह कितना नीचे गिर सकते हैं।”

दंगल से मिली शोहरत

आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ में फातिमा ने गीता फोगाट का किरदार निभाया था. इस फिल्म के बाद उन्हें खूब नाम और पहचान मिली. साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में 2 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. इस फिल्म के बाद ‘लुडो’, ‘सम बहादुर’ (इंदिरा गांधी के रोल में), ‘मेट्रो इन दिनो’ और ‘आप जैसा कोई’ फिल्मों में भी काम किया.