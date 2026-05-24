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Farah Khan Childrens: फराह खान के ट्रिपलेट्स बच्चों ने किया ग्रेजुएशन , एक्ट्रेस ने शेयर की फोटोज

Farah Khan ने अपने ट्रिपलेट्स बच्चों के हाई स्कूल ग्रेजुएशन की तस्वीरें शेयर कीं. इमोशनल पोस्ट और परिवार के खास पलों ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 24, 2026 9:53:01 AM IST

Farah Khan Childrens: फराह खान के ट्रिपलेट्स बच्चों ने किया ग्रेजुएशन , एक्ट्रेस ने शेयर की फोटोज


Farah Khan Children’s: बॉलीवुड की जानी-मानी निर्देशक और कोरियोग्राफर Farah Khan एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या मजेदार वीडियो नहीं, बल्कि उनके बच्चे है. फराह ने हाल ही में अपने तीनों बच्चों दिवा, अन्या और जार के हाई स्कूल ग्रेजुएशन की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की. इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

फराह खान द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में उनके बच्चे ग्रेजुएशन गाउन पहने बेहद खुश नजर आए. मां के तौर पर फराह के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दिया. परिवार के साथ बिताए गए इस खास पल को फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स लगातार बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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 इमोशनल कैप्शन ने छुआ फैंस का दिल

इन तस्वीरों के साथ फराह खान ने एक भावुक संदेश भी लिखा, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़ा करना जितना कठिन होता है, उतना ही मुश्किल उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए आजाद करना भी होता है. फराह ने ये भी लिखा कि चाहे बच्चे कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लें, उनके लिए घर हमेशा खुला रहेगा. उनका ये संदेश कई लोगों को एक मां की सच्ची भावना जैसा लगा.

 समारोह में दिखीं कई खास हस्तियां

फराह की पोस्ट में नीता अंबानी और बैडमिंटन स्टार PV सिंधू भी नजर आईं. इसके अलावा परिवार की तस्वीरों में फराह अपने पति शिरीष कुंदर और बच्चों के साथ बेहद खुश दिखाई दीं. इन तस्वीरों को फैंस सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं.

 2008 में बनी थीं ट्रिपलेट्स बच्चों की मां

फराह खान और शिरीष कुंदर साल 2008 में ट्रिपलेट्स बच्चों के माता-पिता बने थे. उनके बच्चे आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन फराह समय-समय पर उनके साथ खास पल सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. दिलचस्प बात ये है कि फराह की फिल्म Tees Maar Khan के क्लोजिंग क्रेडिट्स में भी उनके बच्चों की छोटी सी झलक दिखाई गई थी. फिलहाल, फराह की ये पोस्ट फैंस के बीच खूब पसंद की जा रही है.

Tags: Farah Khanfarah khan newsFarah khan triplets
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