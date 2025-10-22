‘Faqeer’ फेम सिंगर-कंपोजर Rishabh Tandon का निधन, मौत की वजह कर देगी हैरान

Rishabh Tandon Death Reason: बॉलीवुड (Bollywood) और म्यूजिक इंडस्ट्री (music industry) को बड़ा झटका लगा है. फेमस कंपोजर और एक्टर ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon), जिन्हें स्टेज नाम फकीर (Faqeer) से जाना जाता था. उनका दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया. खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर फैंस और इंडस्ट्री इंडसाइडर्स (industry insiders) दोनों ही शॉक में हैं और ट्रिब्यूट (tributes) की बौछार हो रही है.

यह दुखद खबर सबसे पहले इंस्टाग्राम पर पपराजो Viral Bhayani ने शेयर की. फकीर (Faqeer) के हिट ट्रैक्स जैसे ‘Yeh Ashiqui’, ‘Chand Tu’, ‘Dhu Dhu Kar Ke’ और ‘Fakeer Ki Zubaani’, अब उनके फैंस के लिए हमेशा यादगार रहेंगे. उनके म्यूजिक की वाइब और सिग्नेचर स्टाइल ने यूथ के बीच उन्हें अलग पहचान दिलाई.

सोशल मीडिया पर खूब रहते थे एक्टिव

फकीर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे. उनके इंस्टाग्राम पर 449k फॉलोअर्स थे. और, वो हमेशा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करते रहते थे. उनकी इंस्टा बायो पढ़ने लायक था: “A Believer, possessed by the energies of Shiva, Singer | Composer| Actor.”

फैंस का रिएक्शन

उनकी सडेन मौत से ना सिर्फ फैंस, बल्कि साथ काम करने वाले को-सिंगर्स और स्टार्स भी बेहद दुखी हैं. कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि फकीर की म्यूजिक और उनकी पर्सनालिटी दोनों ही हमेशा याद आएंगे. सिंगर की आवाज, उनके म्यूजिक का स्वैग और उनका यूनीक स्टाइल हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा. इंडस्ट्री ने एक टैलेंटेड और क्रिएटिव स्टार खो दिया है. लेकिन, उनके ट्रैक्स और उनकी vibes हमेशा fans के साथ रहेंगी.

ऋषभ की आखिरी पोस्ट

ऋषभ की आखिरी पोस्ट उनके जन्मदिन का एक वीडियो है. जिसे ऋषभ की पत्नी ओलेस्या ने अपलोड किया था. ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम पर उसे रीशेयर किया था. इस पोस्ट में ऋषभ और उनकी पत्नी काफी प्यारे पोज देते दिख रहे हैं. वीडियो से साफ जाहिर होता है कि दोनों के बीच कितना गहरा प्यार था. उनकी यह पोस्ट देख लोग भावुक हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि भगवान उनकी पत्नी को हिम्मत दें.