Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’

काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’

Dekho Naa Song: निर्देशक कुणाल कोहली ने फिल्म 'फना' से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया. जब काजोल ने उनसे एक सीन के लिए आपत्ति जताई थी.

By: Preeti Rajput | Published: March 20, 2026 3:14:12 PM IST

काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’


Dekho Naa Song: काजोल और आमिर खान स्टारर फिल्म फना की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई थी. इस फिल्म ने लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म के गाने आज भी लोगों की पसंदीदा गानों की लिस्ट में शुमार है. लेकिन फिल्म के एक गाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने आपत्ति जताई थी. वहीं अब सालों बाद फिल्म के निर्देशक कुणाल कोहली ने इसका खुलासा किया है. इस बात के लिए काजोल ने डायरेक्टर को चेतावनी तक दे डाली थी. 

You Might Be Interested In

काजोल को नहीं लेना चाहते थे डायरेक्टर?

कुणाल कोहली ने स्क्रीन से बातचीत में साल 2006 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म फना से जुड़ी मजेदार बातों का जिक्र किया. इस दौरान डायरेक्टर ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने इस फिल्म के लिए काजोल के बारे में नहीं सोचा था. क्योंकि उसी समय काजोल ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था. इसलिए निर्देशक को लगा कि फिलहाल वह यह फिल्म नहीं कर पाएंगी. हालांकि, एक्ट्रेस ने फिल्म की कहानी सुनते ही इसके लिए हामी भर दी. जिसने कुणाल कोहली को चौंकाने का भी काम किया था. 

‘देखा ना’ गाने को लेकर दी चेतावनी 

फिल्म में एक गान ‘देखो ना’, में काजोल और आमिर खान पर बारिश के सीन में शूट किया गया था. एक्ट्रेस ने इस गाने के लिए कुणाल से कहा था कि ‘देखो, मुझे ये गाना ससुराल वालों के साथ देखना है, इसलिए आप बोल्ड सीन दिखाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना.’

You Might Be Interested In

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड अखाड़े में धुरंधर 2 ने एनिमल-जवान को पछाड़ा, पहले दिन ही कर ली ‘छप्पर फाड़’ कमाई

काजोल का जबरदस्त किरदार 

बता दें कि, फिल्म फना में काजोल ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया है. निर्देशक ने कहा कि काजोल के किरगार को वह वास्तविक दिखाना चाहते थे, न कि उसकी विकलांगता से सीमित. उन्होंने कहा कि ‘हमने उन्हें काले रंग के धूप के चश्मे नहीं पहनाए. क्योंकि उनकी आखों के साथ ही हमें खेलना था. मैं चाहता था कि हीरो और दर्शक उनकी आंखों में देखें. इसलिए उनकी आंखों को ढका नहीं गया था.’ निर्देशक ने आगे कहा कि ‘मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहता था. अगर वह अंधी है तो क्या है. वह भी उतना है प्यार कर सकती है, जितना कि कोई स्वस्थ व्यक्ति. इसलिए मैं इसे सीमित नहीं करना चाहता था.’

Ustaad Bhagat Singh Movie Review: पास या फेल कैसी है पवन कल्याण की ‘उस्ताद भगत सिंह’, आ गया ट्विटर रिव्यू!

You Might Be Interested In
Tags: aamir khandekho nafanaaKajolkunal kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम खर्च में बड़ा सरप्राइज! ईद पर अपनों के लिए...

March 20, 2026

नवरात्र व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे तरोताजा और ऊर्जावान

March 20, 2026

बुरी नजर से लेकर धन तक, हर परेशानी का उपाय...

March 19, 2026

किस शहर को कहा जाता है भारत का सैन फ्रांसिस्को?

March 19, 2026

कभी आशिक तो कभी खलनायक! हर बार नए अंदाज़ में...

March 19, 2026

इन लोगों को नहीं करना चाहिए तरबूज का सेवन

March 19, 2026
काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’
काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’
काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’
काजोल ने आमिर खान संग सीन के लिए रखी थी शर्त; डायरेक्टर को दी थी चेतावनी; बोलीं- ‘ये गाना ससुराल वालों…’