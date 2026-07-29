Sanjay Dutt 308 Girlfriends Fact Check: 308 लड़कियों संग सो चुके हैं संजय दत्त? खुद किया था ये दावा; अय्याशी में डूबे थे सुपरस्टार

Sanjay Dutt 308 Girlfriends Fact Check: बॉलीवुड के ‘संजू बाबा’ की पहचान सिर्फ दमदार एक्टिंग से नहीं, बल्कि उनकी उतार-चढ़ाव भरी निजी जिंदगी से भी रही है. बचपन से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले संजय दत्त ने जहां सुपरस्टार का मुकाम हासिल किया, वहीं विवादों और निजी रिश्तों को लेकर भी वह हमेशा सुर्खियों में रहे. उनकी लव लाइफ आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित किस्सों में शामिल है.

308 गर्लफ्रेंड्स का सच

संजय दत्त ने साल 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्होंने अपने शानदार करियर में करीब 190 से अधिक फिल्मों में काम किया है. हीरो से लेकर विलेन तक की किरदार में संजय दत्त ने लोगों को हैरान कर दिया है. हीरो से अधिक लोग उन्हें विलेन के अवतार में देखना पसंद करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी 308 से अधिक गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. यह दावा संजय दत्त पर बनी फिल्म संजू में भी किया गया था.

एक-साथ तीन लड़कियों का अफेयर

बता दें कि, संजय दत्त की लाइफ में एक ऐसा समय भी था, जब उनका एक वक्त पर तीन लड़कियों के साथ अफेयर रहा था. इसका खुलासा खुद संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में भी किया था. संजय दत्त ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि वह एक साथ तीन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे थे. लेकिन वह कभी भी पकड़े नहीं गए.

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गर्लफ्रेंड के लिए बीमार बीवी पर नहीं दिया ध्यान

साल 1987 में संजय दत्त ने ऋचा शर्मा से शादी की थी. शादी के कुछ समय बाद उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था. जिसके इलाज कराने के लिए वह अमेरिका चली गई थीं. उस दौरान वह बॉलीवुड में काफी व्यस्त थे. साल 1991 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच अफेयर के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में खूब हो रहे थे. जब संजय और माधुरी के अफेयर के बारे में ऋचा को पता लगा तो वह भारत आ गईं. लेकिन उस समय अपनी पत्नी को एयरपोर्ट लेने के लिए संजय दत्त नहीं पहुंचे.

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