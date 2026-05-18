Fact Check: गले में माला, होठों पर मुस्कान…क्या दिशा पाटनी से शादी कर चुकी हैं मौनी रॉय? तस्वीर ने मचाया कोहराम

Fact Check: बॉलीवुड सेलेब्स की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चाओं का विषय रहती हैं. कई बार सोशल मीडिया पर इन सितारों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहता है. कई बार तो ये अफवाहें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, कि लोगों का यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या? ऐसा ही कुछ इन दिनों भी देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. हाल ही में उन्होंने अपने पति सूरज नांबियार से अलग होने की घोषणा की थी. जिसके बाद मौनी की सबसे अच्छी दोस्त दिशा पाटनी को लोग कसूरवार ठहरा रहे हैं. लोगों को मानना है कि मौनी के तलाक के पीछे का असली कारण दिशा पाटनी है.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया है. दावा किया जा रहा है कि सूरज से तलाक के बाद एक्ट्रेस ने दिशा पाटनी से शादी कर ली है. आइए जानते हैं इस वायरल दावे का सच क्या है?

वायरल हुई तस्वीर

सोशल मीडिया पर इस समय एक तस्वीर आग की तरह वायरल हो रही है. इस तस्वीर में दिशा और मौनी एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों ने गले में फूलों की माला पहन रखी है. तस्वीर में कैप्शन लिखा गया है, जो कथित तौर पर खुद मौनी रॉय ने लिखा है. कैप्शन में लिखा है कि ‘ एक चैप्टर खत्म होने के बाद, मुझे उसमें अपना हमेशा का प्यार मिल गया. हां… दिशा और मैं इस लव स्टोरी को शादी में बदलने के लिए तैयार हैं. हीलिंग से हमेशा के लिए खुशी की शुरुआत अब होती है.’





क्या है वायरल पोस्ट का सच ?

इस पोस्ट को देख हर कोई हैरान है. लेकिन बता दें कि, यह पूरी तरह से फर्जी और एडिट है. जांच में सामने आया कि इस तस्वीक के जरिए केवल अफवाहें फैलाई जा रही है. यह तस्वीर पिछले साल जून 2025 की है. जब मौनी अपनी दोस्त दिशा के जन्मदिन पर इस्कॉन गई थीं. मंदिर में ही दोनों के गले में माला पहनाई गई थी. उसी तस्वीर को अब अफवाह फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. बता दें कि, मौनी ने अपने अधिकारिक अकाउंट से ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है.

मौनी रॉय और सूरज नांबियार का तलाक

मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार अलग होने जा रहे हैं. हाल ही में, दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टी की थी. उन्होंने अपनी पोस्ट में प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की है.