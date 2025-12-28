आखिर क्यों बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने तीन सालों तक अपने रिश्ते को रखा गुप्त?

Why Sonakshi Sinha hide her relationship for 3 years: बॉलीवुड की दंबग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को आखिर कौ नहीं जानता होगा. हमेशा से विवाद से दूर रहने वालीं सनाक्षी सिन्हा भी उन बहुत कम अभिनेत्रियों में से एक जिन्होंने ज़हीर इक़बाल के साथ अपने रिश्ते को दुनिया की नज़रों से तीन सालों तक छिपा कर रखा है. आप में से बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि, आखिर क्यों को बॉलीवडु के अभिनेता और अभिनेत्रियों को छिपकर क्यों करना पड़ता है प्यार. क्या है इसके पीछे की असली वजह जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

सोनाक्षी सिन्हा ने क्यों रखा अपना रिश्ता गुप्त ?

सोनाक्षी मानती हैं कि उन्होंने लगभग सात साल तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन इसे छिपाने के पीछे कई मुख्य वदज थे. जिसमं सबसे पहले उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता दी. उन्होंने बताया कि एक महिला अभिनेत्री होने के नाते, अक्सर उनके काम से ज्यादा उनकी डेटिंग लाइफ और निजी रिश्तों पर हर जगह चर्चा होने लगती है. उनका मानना था कि लोग उनसे सिर्फ उनके काम के साथ-साथ उनकी मेहनत के बारे में ज्यादा बात करें ने कि उनके पार्टनर के बारे में.

नज़र के डर में सोनाक्षी रखती हैं विश्वास

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा मानती है, कि नज़र उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. उनका कहना है कि, जो चीज आपके दिल की सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी चीज को सबसे पहले नज़र लगती है. लेकिन इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अभिनेत्री सोनाक्षी ने अपने माता-पिता यानी शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा को अपनी रिश्ते के बारे में किसी भी तरह से भनक तक लगने नहीं दी थी. उन्होंने बताया कि वे नहीं चाहती थीं कि उनके परिवार को किसी भी बाहरी सूत्र या फिर किसी भी तरह के मीडिया के रिपोर्ट्स के ज़रिए उनके रिश्ते के बारे में माता-पिता को पता चले.

सेलेब्रिटीज आखिर क्यों छिपाते हैं अपना प्यार?

आपने ज्यादातर सेलेब्रिटीज को अपनी लव लाइफ छिपाते हुआ देखा होगा. इसका सबसे बड़ा उदाहराण एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा है. उन्होंने अपने रिश्ते को इतना गुप्त रखा कि किसी को पता नहीं चला कि वो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को डेट कर रहीं थीं. बाद में साल 2018 में दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में बंध गए और उन्होंने शादी कर खुशी-खुी अपनी जीवन बिताना शुरू कर दिया.

हालाँकि, इस मामले में मनोवैज्ञानिकों और फिल्म जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि, मशहूर हस्तियों के अपनी निजी जिंदगी छिपाने के पीछे कई गहरे कारण होते हैं. जिसमें सबसे पहले लगातार सोशल मीडिया या फिर मीडिया की निगरानी उन पर 24 घंटे बनी रहती है. प्राइवेसी उन्हें एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का सुरक्षित स्थान देने का काम करती है.

इसके अलावा कई बार कलाकारों को इस बात का भी डर सता रहा होता है, कि रिलेशनशिप स्टेटस उजागर होने से उनकी लोकप्रियता या ‘फैन बेस’ पर सबसे ज्यादा और गहर असर पड़ता है. तो वहीं, दूसरी तरफ शुरुआत में ही सेलेब्रिटीज यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रिश्ता स्थायी है या नहीं. सोनाक्षी ने भी कहा कि जब उन्हें यकीन हो गया कि ज़हीर ही उनके जीवनसाथी होंगे, तभी उन्होंने इसे सार्वजनिक करने का पूरी तरह से बड़ा फैसला लिया था.

बाहरी दबाव, मीडिया ट्रायल से बचते हैं सेलेब्रिटीज

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने काम को प्राथमिकता देने और ‘नज़र’ से बचने के लिए अपने रिश्ते को गुप्त रखा और आखिरी में शादी करन के बाद सभी को पूरी तरह से हैरान भी कर दिया. लेकिन ज्यादा सेलिब्रिटीज बाहरी दबाव, मीडिया ट्रायल और अपने करियर पर पड़ने वाले प्रभाव के डर से अपनी लव लाइफ को निजी रखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि वे बिना किसी भी तरह के बाहरी शोर के साथ-साथ ट्रोलिंग के शिकार होने से बच सकें और उनके फैंस का उत्साह भी ऐसे ही सदियों तक बरकरार रह सके.