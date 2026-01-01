आखिर कौन हैं अगस्त्य नंदा? अमिताभ बच्चन से क्या है उनका रिश्ता

Who is Agastya Nanda and her relation with Amitabh Bachhan: अगस्त्य नंदा महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नाती (Grandson) हैं. और वह उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा और प्रसिद्ध उद्योगपति निखिल नंदा के बेटे हैं. दरअसल, अगस्त्य का रिश्ता केवल बच्चन परिवार से ही नहीं, बल्कि कपूर खानदान से भी तालुक रखता है. वह महान अभिनेता राज कपूर के परपोते (Great-grandson) हैं, जिससे वे रणबीर कपूर, करीना और करिश्मा कपूर के भतीजे लगते हैं.

गर्लफ्रेंड और क्या है निजी जीवन?

दरअसल, अगस्त्य नंदा का नाम अक्सर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ जोड़ा जाता है. हालाँकि, कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं के मुताबिक, दोनों के बीच ‘रोमांटिक रिश्ता’ होने की अफवाहें अक्सर सोशल मीडिया पर ज्यादा देखने को मिलती है. लेकिन, दोनों ने आधिकारिक तौर पर इसकी साफ तौर से किसी भी तरह से पुष्टि नहीं की है. इसके अलावा उन दोनों को कई मौकों पर साथ में भी देखा गया है और सुहाना की मां गौरी खान ने भी सोशल मीडिया पर अगस्त्य का स्वागत किया था.

कितना है अगस्त्य नंदा का नेटवर्थ?

2025-26 के अनुमानों के मुताबिक, अगस्त्य नंदा की व्यक्तिगत नेटवर्थ लगभग 1 से 4 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है, जो मुख्य रूप से उनकी फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से सबसे ज्यादा आती है. लेकिन वे 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की पारिवारिक विरासत (Nanda Empire) के उत्तराधिकारी माने जाते हैं.

परिवार और शिक्षा (Family & Education)

अगस्त्य नंदा के पिता का नाम निखिल नंदा है और उनकी माता का नाम श्वेता बच्चन नंदा जो पेशे से लेखिका और उद्यमी हैं. इनकी बहन का नाम नव्या नवेली नंदा है. बात करें शिक्षा के बारे में तो, अगस्त्य ने अपनी स्कूली शिक्षा सेवेन ओक्स स्कूल, लंदन (Sevenoaks School) से पूरी की. जहां पर वह ‘हाउस कैप्टन’ के रूप में थे. इसके साथ ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पूरी की है.

अगस्त्य नंदा का क्या है फिल्मी करियर?

अगस्त्य ने साल 2023 में जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज़’ (The Archies) से अपना डेब्यू किया था. वर्तमान में उनकी नई फिल्म ‘इक्कीस’ (Ikkis), जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, चर्चा में है और इसे उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है.