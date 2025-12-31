चमकती त्वचा का आखिर क्या है राज? अपनाएं बॉलीवुड अभिनेत्रियों के स्किनकेयर सीक्रेट्स

Bollywood SkinCare Routine: हम अकसर अपनी त्वचा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं. खास तौर से बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की चमकती हुई त्वचा देखने के बाद खुद को कम समझने लगते हैं. बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की बेदाग और ग्लोइंग स्किन के पीछे सिर्फ मेकअप नहीं, बल्कि एक बेहतरीन स्किनकेयर रूटीन होता है. कृति सैनन से लेकर माधुरी दीक्षित तक, इन तमाम अभिनेत्रियों ने अपनी त्वचा का खास तरीके से सालों भर से ध्यान रखा है.

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के टॉप स्किनकेयर टिप्स

1. कृति सैनन

एक्ट्रेस कृति सैनन ‘लेस इज मोर’ (कम ही बेहतर है) के सिद्धांत में सबसे ज्यादा विश्वास रखने में मानती हैं. दरअसल, उनका रूटीन डबल क्लींजिंग से शुरू होता है ताकि मेकअप और प्रदूषण पूरी तरह बाहर निकल जाए. इसके साथ ही वह सनस्क्रीन को कभी लगाना नहीं भूलतीं है और अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए सेरामाइड्स (Ceramides) वाले मॉइस्चराइजर (Moisturerizer) का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं.

2. माधुरी दीक्षित

‘धक-धक गर्ल’ यानी माधुरी दीक्षित अपनी उम्र को मात देने के लिए ज्यादा पानी पीने और सीरम के इस्तेमाल पर खास तौर से ध्यान देती हैं. वे रात को सोने से पहले विटामिन-सी के सा-साथ रेटिनॉल क्रीम लगाना पसंद करती हैं, जो उनकी त्वचा की मरम्मत (Repair) में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है.

3. आलिया भट्ट

अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी त्वचा की सूजन (Puffiness) को कम करने के लिए सुबह अपने चेहरे को बर्फ के पानी में डुबोती हैं. इसके साथ ही वह फेस मसाज और फेशियल योगा पर विशेष तौर से ध्यान देती हैं, जिससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन पहले से ज्यादा और भी बेहतर होने लगता है.

4. दीपिका पादुकोण

एकट्रेस दीपिका की ग्लोइंग स्किन का राज सादगी है. वह नियमित रूप से क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग का पालन ज्यादातर करती हैं. इसके अलावा दीपिका खास तौर से वर्कआउट के बाद पसीने को तुरंत साफ करने पर ज़ोर देती हैं.