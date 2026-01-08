Home > एंटरटेनमेंट > बॉलीवुड के इन 10 सितारों ने क्यों चुनी अरेंज मैरिज, क्या है इसके पीछे की वजह?

बॉलीवुड के इन 10 सितारों ने क्यों चुनी अरेंज मैरिज, क्या है इसके पीछे की वजह?

बॉलीवुड और टीवी जगत (Bollywood and TV Industry) के इन दस सितारों ने अरेंज मैरिज (Arrange Marriage) को शुरुआत से ही प्राथमिकता दी है. और आज भी यह सितारे अरेंज मैरिज पर ही भरोसा रखते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 8, 2026 5:04:31 PM IST

10 Bollywood & TV Celebrities Who Chose Arranged Marriages
10 Bollywood & TV Celebrities Who Chose Arranged Marriages


10 Bollywood & TV Celebrities Who Chose Arranged Marriages: भारतीय समाज में आज भी जहां ‘लव मैरिज’ और फिल्मी रोमांस की बातें ज्यादा होती हैं, तो वहीं बॉलीवुड और टीवी जगत के कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि अरेंज मैरिज से अच्छा विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता है. इसके साथ ही उन्होंने यह साबित कर दिया है कि आप चाहे कितने भी बड़े ग्लोबल स्टार क्यों न हों, परिवार द्वारा चुना गया जीवनसाथी भी आपका ‘सोलमेट’ बन सकता है. 

You Might Be Interested In

1. शाहिद कपूर और मीरा राजपूत

यह बॉलीवुड की सबसे चर्चित अरेंज मैरिज में से एक है. शाहिद, जो उस समय इंडस्ट्री के टॉप बैचलर थे, उन्होंने साल  2015 में दिल्ली की मीरा राजपूत से शादी की. दरअसल,  उनके परिवार एक धार्मिक समूह (राधा स्वामी सत्संग ब्यास) के जरिए मिले थे, और आज यह जोड़ा बॉलीवुड के सबसे ‘पावर कपल्स’ में से एक माना जाता है. इन दोनों के रिश्ते की दुनियाभर में चर्चा की जाती है. 

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत

You Might Be Interested In

2. विवेक ओबेरॉय और प्रियंका अल्वा

कई उतार-चढ़ाव भरे रिश्तों के बाद, अभिनेत्ता विवेक ओबेरॉय ने अपने पिता सुरेश ओबेरॉय की पसंद पर हमेशा से ही भरोसा किया है. इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मंत्री की बेटी प्रियंका अल्वा से साल 2010 में शादी करने का बड़ा फैसला लिया था. एक्टर का मानना है कि इस अरेंज मैरिज ने उनके जीवन में एक तरह से स्थिरता ला दी है. 

विवेक ओबेरॉय और प्रियंका अल्वा

3. माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने

जब माधुरी अपने करियर के शिखर पर थीं, तब उन्होंने साल 1999 में अमेरिका स्थित सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी कर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया था. जानकार के मुताबिक, यह पूरी तरह से उनके भाई द्वारा तय किया गया रिश्ता था. हालाँकि, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि शादी के वक्त डॉ.नेने को यह भी नहीं पता था कि माधुरी भारत की इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं और लाखों लोग उनके दीवाने हैं. 

माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने

4. दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक दहिया

टीवी की मशहूर ‘इशिता भल्ला’ यानी दिव्यंका की शादी भी एक तरह की अरेंज मैरिज थी. उन्हें उनके एक सह-कलाकार ने विवेक से मिलवाया था. इसके साथ ही दोनों के परिवारों ने मुलाकात की और तय किया कि वे एक-दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और फिर साल 2016 में दोनों ने एक दूसरे से शादी की. 

दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक दहिया

5. नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय

नील नितिन मुकेश ने हमेशा से यह कहा कि उन्हें अरेंज मैरिज में हमेशा से विश्वास रहा है.  उनके माता-पिता ने रुक्मिणी को उनके लिए चुना था. अभिनेता का कहना है कि “परिवार की पसंद से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है”. तो वहीं, साल 2017 में एक शाही समारोह में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे. 

नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय

6. निकितिन धीर और कृतिका सेंगर

‘चेन्नई एक्सप्रेस’ के थंगाबली यानी निकितिन और टीवी एक्ट्रेस कृतिका की कहानी भी अनोखी है. जहां,  निकितिन के पिता पंकज धीर को कृतिका एक ऑडिशन के दौरान पसंद आईं और उन्होंने ही अपने बेटे के लिए उनका हाथ मांगा था. इन दोनों की जोड़ी को भी हर कोई पसंद करता है. 

निकितिन धीर और कृतिका सेंगर

7. करण पटेल और अंकिता भार्गव

टीवी शो ‘ये है मोहब्बतें’ के रमन भल्ला यानी करण पटेल ने साल 2015 में अंकिता भार्गव से शादी की. तो वहीं, यह रिश्ता करण के को-स्टार और अंकिता के पिता अभय भार्गव के जरिए तय किया गया था. 

करण पटेल और अंकिता भार्गव

8. ईशा देओल और भरत तख्तानी

हालांकि, ईशा और भरत बचपन से एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन सालों तक उनका कोई संपर्क नहीं था. फिर बाद में उनके परिवारों ने दोबारा बातचीत शुरू की और इसे एक औपचारिक अरेंज मैरिज का रूप दिया और साल 2012 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ने भरत से शादी की. 

ईशा देओल और भरत तख्तानी

9. धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की थी. लेकिन, अब वे अलग हो चुके हैं, लेकिन उनकी शादी पूरी तरह से पारिवारिक सहमति और परंपराओं के साथ तय की गई थी. 

धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत

10. गोविंदा और सुनीता आहूजा

80 और 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा ने अपनी मां की पसंद की लड़की सुनीता से गुपचुप तरीके से शादी की थी. इतना ही नहीं उनकी शादी पूरी तरह से पारिवारिक व्यवस्था थी, जिसे उन्होंने करियर की वजह से कुछ समय तक छुपा कर भी रखा था. 

गोविंदा और सुनीता आहूजा

You Might Be Interested In
Tags: Arranged Marriagesbollywood couplesentertainment newsLove at first sightTV Celebrities
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026
बॉलीवुड के इन 10 सितारों ने क्यों चुनी अरेंज मैरिज, क्या है इसके पीछे की वजह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉलीवुड के इन 10 सितारों ने क्यों चुनी अरेंज मैरिज, क्या है इसके पीछे की वजह?
बॉलीवुड के इन 10 सितारों ने क्यों चुनी अरेंज मैरिज, क्या है इसके पीछे की वजह?
बॉलीवुड के इन 10 सितारों ने क्यों चुनी अरेंज मैरिज, क्या है इसके पीछे की वजह?
बॉलीवुड के इन 10 सितारों ने क्यों चुनी अरेंज मैरिज, क्या है इसके पीछे की वजह?