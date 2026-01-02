Home > एंटरटेनमेंट > बॉलीवुड ब्यूटी सीक्रेट्स, क्या है बेदाग और चमकदार त्वचा का असली राज़?

बॉलीवुड ब्यूटी सीक्रेट्स, क्या है बेदाग और चमकदार त्वचा का असली राज़?

बॉलीवुड सितारों (Bollywood Celebrities) जैसी त्वचा पाने के लिए आपको इन उपायों (Skin Care Tips) को ज़रूर अपनाना चाहिए.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 2, 2026 6:17:40 PM IST

The Real Bollywood Skincare Secrets for Flawless Skin
The Real Bollywood Skincare Secrets for Flawless Skin


The Real Bollywood Skincare Secrets for Flawless Skin: अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी त्वचा बॉलीवुड सितारों की तरह चाँद की तरह चमके तो यह खबर आपके लिए है. चमकती त्वचा केवल मेकअप का कमाल नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवनशैली और प्रभावी स्किनकेयर रूटीन का भी सबसे अच्छा परिणाम होती है. इसके साथ ही रेड कार्पेट से लेकर पर्दे तक, उनकी ‘ग्लास स्किन’ के पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकती हैं. 

1. डबल क्लींजिंग (Double Cleansing)

ज्यादा फिल्म स्टार्स लंबे समय तक भारी मेकअप में ही पूरे दिन रहते हैं. तो वहीं, उनकी बेदाग त्वचा का पहला नियम ‘डबल क्लींजिंग’ होता है. इसमें पहले ऑयल-बेस्ड क्लीनर से मेकअप हटाया जाता है और फिर वॉटर-बेस्ड क्लीनर से गहराई तक सफाई की जाती है. और ऐसा करने से यह छिद्रों (Pores) को पूरी तरह से बंद होने में बेहद ही मदद करता है. 

2. आखिर क्या है हाइड्रेशन का जादू

तो वहीं, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट तक, सभी सितारे ‘हाइड्रेशन’ पर जोर देने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं.  वे न सिर्फ दिन भर में 3-4 लीटर पानी पीते हैं, बल्कि Hyaluronic Acid जैसे हाइड्रेटिंग सीरम का भी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो त्वचा में नमी को लॉक करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है.

3. घरेलू नुस्खों पर भरोसा

इतना ही नहीं, आधुनिक उत्पादों के साथ-साथ बॉलीवुड में आज भी दादी-नानी के नुस्खे सबसे ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं. हल्दी और बेसन का इस्तेमाल करने से त्वचा की रंग निखरने लगती है. इसके अलावा चेहरे पर शहद और दही लगाने से प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है. तो वहीं, दूसरी तरफ बर्फ का पानी चेहरे की सूजन कम करने के साथ-साथ टाइट स्किन को करने में भी सबसे ज्यादा मदद करता है. 

4. सनस्क्रीन का करना चाहिए इस्तेमाल

फिर चाहे शूटिंग घर के अंदर हो या फिर बाहर, सनस्क्रीन लगाना सबसे ज्यादा ज़रूरी हो जाता है.  विशेषज्ञों का मानना है कि सूरज की UV किरणें और स्टूडियो की तेज लाइटें त्वचा को समय से पहले बूढ़ा बनाने का काम करती हैं. इसके साथ ही  SPF 30 या उससे ज्यादा का इस्तेमाल उनकी त्वचा को झुर्रियों से बचाने में बेहद ही मदद करता है. 

5. अंदरूनी पोषण (Inside-Out Beauty)

तो वहीं, बेदाग त्वचा के लिए वे ‘क्लीन डाइट’ लेते हैं. चीनी और प्रोसेस्ड फूड से परहेज, और विटामिन C, E तथा ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ (जैसे नट्स, जामुन और हरी सब्जियां) उनकी त्वचा में प्राकृतिक चमक देखने को मिलता है. 

बॉलीवुड जैसी बेदाग त्वचा पाने का रहस्य केवल महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि गहरी सफाई (Cleansing), के साथ-साथ घरेलू नुस्खे भी छिपे हुए हैं. अनुशासन और धैर्य ही ‘ग्लोइंग स्किन’का सबसे बड़ा राज़ माना जाता है. 

