जब सोनाक्षी सिन्हा ने कॉलेज में छिपाई अपनी पहचान, कहा-‘मैं शत्रुघ्न सिन्हा के घर के पीछे रहती हूँ’

Why did Sonakshi Sinha mislead her college classmates about where she lived?: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने कॉलेज के दिनों का एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए सभी के चेहरों पर एक मुस्कान ला दी है. जहां, उन्होंने यह बताया कि कैसे उन्होंने लंबे समय तक अपने सहपाठियों से अपनी असली पहचान और घर का पता छिपाकर रखा हुआ था.

पहचान छिपाने की क्या है असली वजह?

एक्ट्रेस ने इस मामले में बड़े ही खुलकर बात करते हुए बताया कि वह SNDT कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं और वह नहीं चाहती थीं कि लोग उन्हें एक ‘स्टार किड’ के रूप में जानें और उनसे दोस्ती करें. उनका कहना था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि वह शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, तो उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाएगा. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि वह कॉलेज में एक सामान्य छात्रा की तरह रहना चाहती थीं और लोगों के साथ स्वाभाविक (Neutral) रिश्ते बनाना चाहती थीं. सबसे हैरान करने वाली बात उन्होंने यह बताई कि, दो सालों तक उनका सहपाठियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह कौन हैं और किसकी बेटी हैं.

आखिर सच कैसे आया सामने?

वह किस्सा तब सामने आया जब मुंबई में भारी बारिश हो रही थी. उन्होंने बताया कि उस दिन वह अपनी कार से कॉलेज नहीं गई थीं. कॉलेज की एक अन्य छात्रा, जो जुहू इलाके में ही रहती थी, उसने कार से घर छोड़ने के लिए पूछा था. जब उनकी सहेली ने उनसे पूछा कि कहां उतार है, तब सोनाक्षी ने सीधे अपना घर बताने के बजाय चतुराई से कहा, “आप शत्रुघ्न सिन्हा का घर जानते हैं? मैं बस उसके ही पीछे रहती हूँ.

बयान पर क्या थी सहेली की प्रतिक्रिया?

जैसे ही वह अपने दोस्त के साथ जुहू पहुंचीं, तो उनकी सहेली यह जानकर दंग रह गई कि “शत्रुघ्न सिन्हा के घर के पीछे” कोई और घर नहीं है, बल्कि सोनाक्षी सीधे उसी बंगले यानी रामायण के अंदर जा रही थीं. जिसपर सोनाक्षी ने हंसते हुए स्वीकार किया कि वह शत्रुघ्न सिन्हा की ही बेटी हैं. एक्ट्रेस के मुताबिक, अपनी पहचान छिपाने से उन्हें कॉलेज में वास्तविक दोस्त बनाने में बेहद ही मदद मिली और उन्हें एक इंसान के तौर पर पसंद किया जाता था, न कि एक सेलिब्रिटी की बेटी की तौर पर. फिलहाल, सोनाक्षी आज भी इस बात को याद करके खूब हंसती भी हैं.