बॉलीवुड में देशभक्ति का नया अध्याय, ‘बॉर्डर 2’ और ‘गलवान’ के साथ 2026 में बड़ा दांव

From Border 2 to Battle of Galwan: Is Bollywood Placing a Big 2026 Bet on Patriotism?: साल 2026 बॉलीवुड के लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद के जज्बे से भरा होने वाला है. जहां, सनी देओल की क्लासिक सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ और सलमान खान की ‘बैटल ऑफ गलवान’ जैसी बड़ी फिल्में भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर ज़ोरों-शोरों से तैयारी करने में जुटी हुई है. इसके साथ ही भारतीय सिनेमा में देशभक्ति हमेशा से एक सफल फॉर्मूला रही है, लेकिन नया साल 2026 में यह एक नए और भव्य स्तर पर पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है. तो वहीं, दूसरी तरफ इस साल बॉलीवुड न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करेगा, बल्कि सैन्य वीरता को भी बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में जुटा हुआ है.

1. ‘बॉर्डर 2’: पुरानी विरासत का नया जोश

साल की सबसे बड़ी शुरुआत 23 जनवरी 2026 को होने जा रही है, जिसको लेकर दर्शकों में खास उत्साह नज़र आने वाला है. जब 27 साल बाद ‘बॉर्डर’ का सीक्वल सिनेमाघरों में दस्तक देगा. जानकारी के मुताबिक, जेपी दत्ता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अनुराग सिंह ने इसका निर्देशन किया है. तो वहीं, दूसरी तरफ इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे युवा सितारे आपको बड़े पर्दे पर नज़र आने वाले हैं. इसके अलावा फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका संगीत और ‘संदेसे आते हैं’ जैसे आइकोनिक गानों का नया अवतार भी किया जाता है, जो दर्शकों की भावनाओं को सीधे तौर पर जोड़ने की पूरी तरह से ताकत भी रखता है.

2. ‘बैटल ऑफ गलवान’: सलमान खान का नया अवतार

इसके अलावा देशभक्ति की इस लहर में सलमान खान भी पीछे नहीं हैं. जानकारी के अनुसार, उनकी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ 17 अप्रैल 2026 भारत-चीन के बीच हुई गलवान घाटी की ऐतिहासिक मुठभेड़ पर पूरी तरह से आधारित है. इस फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका में नज़र आने वाले हैं. यह फिल्म आधुनिक युद्ध और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को समर्पित है, जिसने अभी से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खास तौर से चीन में काफी चर्चा का विषय रह सकता है.

3. अन्य बड़ी फिल्में और राष्ट्रवाद का तड़का

इतना ही नहीं, इन दो फिल्मों के अलावा, संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ भी युद्ध की पृष्ठभूमि पर पूरी तरह से आधारित है, जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल सेना के जवानों की भूमिका में बड़े पर्द पर नज़र आने वाले हैं. तो वहीं, रणबीर कपूर की ‘रामायण’ और प्रभास की देशभक्ति फिल्म ‘फौजी’ (अस्थायी नाम) भी 2026 की उस कतार में शामिल हैं जो भारतीय गौरव को और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगी.

हालाँकि, बॉलीवुड का साल 2026 में इन फिल्मों पर करोड़ों का दांव यह साफ करता है कि फिल्म निर्माता अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ‘नेशनलिज्म’ और ‘इमोशनल कनेक्ट’ के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. तो वहीं, पुरानी वीरता (‘बॉर्डर 2’) और आधुनिक संघर्ष (‘गलवान’) का यह मिश्रण दर्शकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होने वाला है.