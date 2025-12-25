Home > एंटरटेनमेंट > जानें कैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे मना रहे हैं 2025 का ‘क्रिसमस’

जानें कैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे मना रहे हैं 2025 का ‘क्रिसमस’

क्रिसमस का त्योहार (Christmas Festival) ग्लैमर (Glamour) और परंपरा का एक अनोखा संगम है. जहां हॉलीवुड (Hollywood) में भव्य पार्टियों का मिश्रण (Party Mix) देखने को मिलता है. तो, वहीं बॉलीवुड (Bollywood) में यह 'फैमिली ब्रंच' (Family Branch) और फिल्मी चमक-धमक का नाम है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 25, 2025 3:55:35 PM IST

Hollywood and bollywood celebrities celebrating christmas
Hollywood and bollywood celebrities celebrating christmas


Hollywood and bollywood celebrities celebrating christmas: आज पूरी दुनिया धूमधाम के साथ क्रिसमस के त्योहार को मना रही है. जहां, एक तरफ पूरी दुनिया क्रिसमस के रंग में रंगी हुई है, तो वहीं, दूसरी तरफ हॉलीवुड सितारों के लिए क्रिसमस भव्य पार्टियों और ‘व्हाइट क्रिसमस’ की थीम के इर्द-गिर्द घूमता है. हाँलाकि, बॉलीवुड में यह मुख्य रूप से पारिवारिक मेल-जोल, भव्य लंच और स्टाइलिश गेट-टुगेदर देखने को मिलता है. देखा जाए तो, दोनों ही जगह यह त्योहार खुशियों के साथ-साथ प्यार और अपने के साथ समय बिताने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है. 

हॉलीवुड सेलिब्रिटीज

हॉलीवुड में क्रिसमस का मतलब अक्सर ‘विंटर वंडरलैंड’ थीम और भव्य सजावट होता है.

1. द कार्डाशियन-जेनर पार्टी

हर साल इनकी क्रिसमस ईव पार्टी पूरी दुनिया में चर्चा में रहती है और साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर सुर्खियां बटोरती है. यहां, ‘कैंडी लैंड’ जैसे बड़े सेट बनाए जाते हैं और करोड़ों खर्च किए जाते हैं. लेकिन, इस साल 2025 में इन्होंने इसे थोड़ा ‘Cozy’ और निजी रखने का फैसला किया है.

द कार्डाशियन-जेनर पार्टी

2. मारिया केरी

‘क्वीन ऑफ क्रिसमस’ मारिया अक्सर एस्पेन के बर्फीले पहाड़ों में अपना समय बिताना ज्यादा पसंद करती हैं और स्लीव राइड्स बर्फ पर चलने वाली गाड़ी का जमकर आनंद उठाती हैं. 

मारिया केरी

3. ट्विनिंग और पायजामा पार्टी

रीज़ विदरस्पून जैसे सितारे अक्सर अपने पूरे परिवार के साथ एक जैसे क्रिसमस पायजामे पहनकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करते हैं, जो वहां की एक लोकप्रिय परंपरा को दर्शाती है. 

ट्विनिंग और पायजामा पार्टी

4. चैरिटी और दान

कई सितारे जैसे ड्वेन जॉनसन (द रॉक) इस दौरान जरूरतमंद बच्चों को उपहार बांटकर खुशियां और क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं. 

चैरिटी और दान

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज

भारत में बॉलीवुड सितारों का क्रिसमस ‘देसी ट्विस्ट’ के साथ मनाया जाता है.

1. कपूर खानदान का ब्रंच

बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन ‘कपूर फैमिली ब्रंच’ है. जहां, शशि कपूर द्वारा शुरू की गई इस परंपरा में आज भी रणबीर-आलिया, करीना-सैफ और पूरा परिवार साथ मिलकर टर्की और पुडिंग का जमकर आनंद लेते हैं. तो वहीं, इस साल नन्ही राहा कपूर (Raha) ने अपनी क्यूट हरकतों से पूरी लाइमलाइट बटोरी है. 

कपूर खानदान का ब्रंच

2. थीम बेस्ड हाउस पार्टीज

इस साल जाह्नवी कपूर ने अपने अनोखे ‘बोटोक्स ट्री’ और तारा सुतारिया ने अपनी शानदार दावत के साथ सुर्खियां सोसल मीडिया पर जमकर बटोरीं है. तो वहीं,  सोहा अली खान और करीना कपूर अक्सर अपनी हाउस पार्टीज में सांता क्लॉज और कैरोल के साथ जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं. 

थीम बेस्ड हाउस पार्टीज

3. फैशन स्टेटमेंट

बॉलीवुड हस्तियों के लिए क्रिसमस का मतलब ‘रेड एंड व्हाइट’ ग्लैम है. आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों के क्रिसमस लुक सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से ट्रेंड करते हैं. 

फैशन स्टेटमेंट

4. डेस्टिनेशन छुट्टियां

कई सितारे जैसे शाहरुख खान या कैटरीना कैफ अक्सर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए विदेश (लंदन या स्विट्जरलैंड) जाना पसंद करते हैं. 

डेस्टिनेशन छुट्टियां

