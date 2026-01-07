Home > एंटरटेनमेंट > उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर

उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर

करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) हो या फिर शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) यह दो अभिनेत्री अपनी फिटनेस (Fitness) के लिए देशभर में सबसे ज्यादा मशहूर है. इंस्टाग्राम पर उनके 'एरियल योग'(Ariel Yog) , 'वेट ट्रेनिंग' (Weight Training) और 'क्लीन डाइट' (Clean Diet) के वीडियो केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समाज (Healthy Society) के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 7, 2026 2:34:16 PM IST

5 super-fit bollywood actresses giving us serious workout on Instagram
5 super-fit bollywood actresses giving us serious workout on Instagram


5 super-fit bollywood actresses giving us serious workout on Instagram: आज के दौर में उम्र महज एक आंकड़ा बनकर रह गई है और बॉलीवुड की अभिनेत्रियां इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती हैं. करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, और मलाइका अरोड़ा जैसी बेहतरीन हस्तियों ने यह साबित कर दिया है कि 40 और 50 की उम्र में भी न सिर्फ फिट रहा जा सकता है, बल्कि युवाओं को कड़ी टक्कर देने का काम किया जा सकता है.  इंस्टाग्राम पर अपनी वर्कआउट रील और योग के जरिए ये अभिनेत्रियां लाखों लोगों को एक स्वस्थ जीवनशैली के टीप्स देती हैं. 

You Might Be Interested In

1. शिल्पा शेट्टी 

49 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी की फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं है. आज भी लाखों लोग उनके फिटनेस के दीवाने हैं. वे इंस्टाग्राम पर ‘शिल्पा का मंत्र’ के माध्यम से योग और प्राणायाम सिखाती हैं. हालाँकि,  उनका मानना है कि फिट रहने के लिए मानसिक शांति उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक मेहनत.

Shilpa Shetty Fitness

You Might Be Interested In

2. करिश्मा कपूर 

51 साल  की करिश्मा कपूर अपनी चमकती त्वचा के लिए देशभर में जानी जाती हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ  करिश्मा भारी जिम वर्कआउट के बजाय संतुलित आहार और नियमित वॉक को सबसे पहले अपनी प्राथमिकता देने की कोशिश करती हैं. दरअसव,  वे अपने ‘संडे चीट मील’ के साथ यह भी सिखाती हैं कि स्वाद और सेहत के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है. 

Karishma Kapoor Fitness

3. मलाइका अरोड़ा 

फिटनेस की बात हो और मलाइका अरोड़ा का नाम न आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है. मलाइका अरोड़ा 50 की उम्र पार करने के बाद भी अपनी ‘फ्लेक्सिबिलिटी’ से सबको हैरान कर देती हैं. इसके साथ ही उनके कठिन योगासन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीडियो यह संदेश देते हैं कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है.

Malaika Arora Fitness

4. सुष्मिता सेन 

पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 50 साल की उम्र में भी फिटनेस कर लोगों को  ट्रेनिंग देने का काम करती हैं. तो वहीं, स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के बाद भी उन्होंने कैलिस्थेनिक्स और एरियल योग के जरिए खुद को दोबारा फिट कर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. 

Suhsmita Sen Fitness

5. करीना कपूर खान 

तो वहीं, 45 साल की  करीना कपूर खान ने दो बच्चों के जन्म के बाद जिस तरह से खुद को फिट किया, वह बेहद ही सराहनीय है. वे पावर योग और कार्डियो के मिश्रण पर भरोसा करती हैं. इसके अलावा उनका इंस्टाग्राम ज्यादातर उनके वर्कआउट के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है.

Kareena Kapoor Khan Fitness

You Might Be Interested In
Tags: bollywood actressentertainment newsFitness TipsKarishma Kapoorshilpa shetty
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026

आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की...

January 6, 2026

ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल! आज ही डाइट में शामिल करें...

January 6, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की...

January 6, 2026
उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर
उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर
उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर
उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर