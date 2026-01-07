उम्र को मात देती बॉलीवुड दीवा, करिश्मा से शिल्पा तक, 40+ फिटनेस का नया दौर

5 super-fit bollywood actresses giving us serious workout on Instagram: आज के दौर में उम्र महज एक आंकड़ा बनकर रह गई है और बॉलीवुड की अभिनेत्रियां इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती हैं. करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, और मलाइका अरोड़ा जैसी बेहतरीन हस्तियों ने यह साबित कर दिया है कि 40 और 50 की उम्र में भी न सिर्फ फिट रहा जा सकता है, बल्कि युवाओं को कड़ी टक्कर देने का काम किया जा सकता है. इंस्टाग्राम पर अपनी वर्कआउट रील और योग के जरिए ये अभिनेत्रियां लाखों लोगों को एक स्वस्थ जीवनशैली के टीप्स देती हैं.

1. शिल्पा शेट्टी

49 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी की फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं है. आज भी लाखों लोग उनके फिटनेस के दीवाने हैं. वे इंस्टाग्राम पर ‘शिल्पा का मंत्र’ के माध्यम से योग और प्राणायाम सिखाती हैं. हालाँकि, उनका मानना है कि फिट रहने के लिए मानसिक शांति उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक मेहनत.

2. करिश्मा कपूर

51 साल की करिश्मा कपूर अपनी चमकती त्वचा के लिए देशभर में जानी जाती हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ करिश्मा भारी जिम वर्कआउट के बजाय संतुलित आहार और नियमित वॉक को सबसे पहले अपनी प्राथमिकता देने की कोशिश करती हैं. दरअसव, वे अपने ‘संडे चीट मील’ के साथ यह भी सिखाती हैं कि स्वाद और सेहत के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है.

3. मलाइका अरोड़ा

फिटनेस की बात हो और मलाइका अरोड़ा का नाम न आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है. मलाइका अरोड़ा 50 की उम्र पार करने के बाद भी अपनी ‘फ्लेक्सिबिलिटी’ से सबको हैरान कर देती हैं. इसके साथ ही उनके कठिन योगासन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीडियो यह संदेश देते हैं कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है.

4. सुष्मिता सेन

पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 50 साल की उम्र में भी फिटनेस कर लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करती हैं. तो वहीं, स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के बाद भी उन्होंने कैलिस्थेनिक्स और एरियल योग के जरिए खुद को दोबारा फिट कर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है.

5. करीना कपूर खान

तो वहीं, 45 साल की करीना कपूर खान ने दो बच्चों के जन्म के बाद जिस तरह से खुद को फिट किया, वह बेहद ही सराहनीय है. वे पावर योग और कार्डियो के मिश्रण पर भरोसा करती हैं. इसके अलावा उनका इंस्टाग्राम ज्यादातर उनके वर्कआउट के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है.