नाना पाटेकर की ओटीटी फिल्में, जब मशहूर डायलॉग्स ने मचाया तहलका

Five Must Watch Nana Patekar OTT Films With Iconic Dialogues: नाना पाटेकर को भारतीय सिनेमा का जादूगर कहा जाता है. नाना पाटेकर हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. फिर चाहे वो थिएटर हो या फिर बड़ा पर्दा नाना पाटेकर ने ओटीटी की दुनिया में भी तहलका मचाया हुआ है. लेकिन अगर आप नाना पाटेकर फिर से मशहूर डायलॉग्स को सुनना चाहते हैं तो, आपको उनकी इन फिल्मों और सीरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर देखना चाहिए.

1. तिरंगा (ZEE5)

जब बात नाना पाटेकर के डायलॉग्स की हो, तो ‘तिरंगा’ का नाम सबसे ऊपर आता है. इस फिल्म में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के रूप में उनके डायलॉग्स आज भी बच्चों की जुबान पर रट चुके हैं. इस फिल्म का मशहूर डायलॉग है, “अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात, फिर बात, और अगर न माने तो लात”.

2. परिंदा (Amazon Prime Video)

इस फिल्म में नाना ने ‘अन्ना’ का किरदार निभाया था, जो एक खूंखार विलेन के रूप में आपको देखने को मिलेगा. इसके साथ ही उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका था. इस फिल्म का मशहूर डायलॉग है, “परेशान मत हो… डर को डरा कर खत्म कर देंगे”

3. वेलकम (Netflix/ZEE5)

कॉमेडी की बात हो और उसमें नाना पाटेकर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. नाना पाटेकर ने ‘उदय भाई’ बनकर जो जादू चलाया, वह आज भी सोशल मीडिया लोगों को खुब हंसाने का काम करता है. “भगवान का दिया हुआ सब कुछ है… दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, और “अभी हम ज़िंदा हैं!”

4. द वैक्सीन वॉर (Disney+ Hotstar)

ओटीटी पर रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में आपको नाना पाटेकर एक गंभीर वैज्ञानिक की भूमिका में नज़र आएंगे. इसके साथ ही यहां उनके डायलॉग्स देशभक्ति और जुनून से पूरी तरह से भरे हुए हैं. इस फिल्म का मशहूर डायलॉग है, “भारत कर सकता है!”.

5. क्रांतिवीर (YouTube/Premium Platforms)

बेशक यह एक पुरानी फिल्म है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स और नाना पाटेकर का वह ‘फांसी’ वाला सीन ओटीटी के दौर में भी सबसे ज्यादा इस लोगों ने जमकर पंसद किया है. बात करें फिल्म के डायलॉग के बारे में तो, “आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने!”.