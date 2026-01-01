Home > एंटरटेनमेंट > विद्या बालन: एक ‘मनहूस’ टैग से नेशनल अवार्ड तक का सफर और 5 अनसुने तथ्य, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप

विद्या बालन: एक ‘मनहूस’ टैग से नेशनल अवार्ड तक का सफर और 5 अनसुने तथ्य, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप

विद्या बालन (Vidya Balan) आज भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) का एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने महिला प्रधान फिल्मों (Female Leads Film) की परिभाषा पूरी तरह से बदल दी है. लेकिन इस सफलता के पीछे संघर्ष (Struggles) और कुछ ऐसे रोचक तथ्य (Interesting Facts) हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 1, 2026 5:00:08 PM IST

5 Lesser Known Facts About Vidya Balan That Might Surprise:
5 Lesser Known Facts About Vidya Balan That Might Surprise:


5 Lesser Known Facts About Vidya Balan That Might Surprise:  हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक विद्या बालन को आखिर कौन नहीं जानता होगा. विद्या बालन का जीवन रिजेक्शन और संघर्षों से भरा रहा है.जहां, टीवी शो ‘हम पांच’ से शुरुआत करने वाली विद्या को शुरुआती दौर में ‘अशुभ’ मानकर कई फिल्मों से निकाला गया. इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी है. 90 से ज्यादा विज्ञापन और कई भाषाओं के ज्ञान के साथ उन्होंने खुद को बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में एक स्थापित किया है. 

You Might Be Interested In

1. 19 साल की उम्र में निभाया ‘मां’ का किरदार

अभिनेत्री विद्या बालन का सफर दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं. केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने एक विज्ञापन के लिए 8 साल के बच्चे की मां का किरदार निभाया था. यह उनके अभिनय के प्रति समर्पण को दर्शाता है. 

2. कभी मिला था ‘मनहूस’ (Jinx) होने का टैग

फिल्मी दुनिया में आने से पहले विद्या को भारी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था. उन्हें मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के साथ फिल्म ‘चक्रम’ के लिए साइन किया गया था, लेकिन फिल्म किसी कारण की वजह से बंद कर दी गई थी. इसके बाद उन्हें 12 फिल्मों से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया था. इतना ही नहीं यहां तक की दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ‘मनहूस’ कहा जाने लगा था.

You Might Be Interested In

3. ‘हम पांच’ की चश्मिश राधिका

आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि विद्या ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि टीवी से की थी. साल 1995 में एकता कपूर के मशहूर शो ‘हम पांच’ में उन्होंने चश्मा पहनने वाली सीधी-सादी लड़की ‘राधिका’ का किरदार निभाया था. उनके इस किरदार को घर-घर में लोगों ने जमकर पसंद भी किया था. 

4. भाषाओं की जादूगर हैं विद्या बालन

विद्या बालन केवल अभिनय में ही नहीं, बल्कि भाषाओं में भी माहिर हैं. तमिल, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और बंगाली भाषाओं पर उन्हें काफी अच्छी पकड़ है. इसके अलावा ‘परिणीता’ (उनकी पहली हिंदी फिल्म) के दौरान बहुत से लोगों को लगा था कि वे मूल रूप से बंगाली हैं, क्योंकि उनका हाव-भाव एकदम वैसा ही था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि, विद्या मुख्य रूप से बंगाल की रहने वालीं हैं. 

5. पहली सैलरी थी केवल 500 रुपये

आज करोड़ों की फीस लेने वाली विद्या बालन की पहली कमाई बहुत मामूली थी. उन्हें एक स्टेट टूरिज्म कैंपेन के विज्ञापन में एक पेड़ के पास खड़े होकर पोज देने के लिए केवल 500 रुपये मिले थे. 

You Might Be Interested In
Tags: bollywood actressentertainment newsInitial StrugglesNational AwardVidya Balan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
विद्या बालन: एक ‘मनहूस’ टैग से नेशनल अवार्ड तक का सफर और 5 अनसुने तथ्य, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विद्या बालन: एक ‘मनहूस’ टैग से नेशनल अवार्ड तक का सफर और 5 अनसुने तथ्य, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप
विद्या बालन: एक ‘मनहूस’ टैग से नेशनल अवार्ड तक का सफर और 5 अनसुने तथ्य, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप
विद्या बालन: एक ‘मनहूस’ टैग से नेशनल अवार्ड तक का सफर और 5 अनसुने तथ्य, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप
विद्या बालन: एक ‘मनहूस’ टैग से नेशनल अवार्ड तक का सफर और 5 अनसुने तथ्य, पढ़कर हैरान हो जाएंगे आप