धुरंधर की सफलता के बीच गहराया विवाद, अभिनेता राकेश बेदी की एक हरकत ने खड़ा किया बवाल, आखिर क्या है उस वायरल वीडियो का सच?

Rakesh Bedi on kissing his 20 year old on screen daughter: हाल ही में आई फिल्म धुंरधर को इन दिनों सोशल मीडिया पर खुब सुर्खियां बटोर रही है. दिगग्ज अभिनेता राकेश बेदी इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर‘ की सफलता से हुए विवाद को लेकर ज़ोरों-शोरों से चर्चा में हैं. 71 साल अभिनेता पर आरोप लगा कि उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अपनी ऑन-स्क्रीन बेटी, 20 साल की सारा अर्जुन को गलत तरीके से किस किया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे सोशल मीडिया पर एक्टर की जमकर ट्रोलिंग की जा रही है.

आखिर क्या है विवाद की वजह ?

फिल्म ‘धुरंधर‘ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेता राकेश बेदी और सारा अर्जुन एक-दूसरे को गले लगाते हुए नज़र आए. जिसपर सोशल मीडिया यूर्जस ने दावा करते हुए कहा कि राकेश बेदी ने सारा को कंधे पर “किस” किया. सारा और राकेश के बीच 51 साल का उम्र का फासला होने की वजह से लोगों ने इस व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

विवाद पर राकेश बेदी ने दी सफाई

ट्रोलिंग को लेकर एक्टर राकेश बेदी ने हाल में दिए एक इंटरव्यू में जानकारी देते हुए बताया कि उनके इरादे बिल्कुल साफ थे. इसके साथ ही उन्होंने किस के सीन पर कहा कि सारा उनकी उम्र की आधी भी नहीं है. फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बीच एक वास्तविक पिता और बेटी जैसे ही है. उन्होंने कहा कि जब उन दोनों की मुलाकात होती थी, सारा उन्हें उसी सम्मान और अपनेपन से गली लगाती थी.

लोगों के सामने क्यों करेंगे गलत हरकत ?

मामले में अभिनेता ने यह भी दावा किया वह मंच पर सारा के माता-पिता और सैकड़ों लोगों के सामने कोई गलत हरकत क्यों ही करेंगे. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह महज एक बुजुर्ग का एक युवा बच्ची के प्रति शुद्ध स्नेह था.

अभिनेता ने ट्रोलर्स पर जमकर निशाना साधा

इस मामले में अभिनेता राकेश बेदी ने ट्रोलर्स पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि “अगर देखने वाले की आंख में ही खोट है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लोग बेवजह छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने में लगे रहते हैं.

राकेश बेदी ने भावनात्मक हिस्सा किया साझे

मामले में अभिनेता राकेश बेदी ने भावनात्मक किस्सा साझा करते हुए बताया कि कैसे लोग आज भी उनके काम का पूरी तरह से सम्मान करते हैं. उनके मुताबिक, सोशल मीडिया की नकारात्मकता उनके काम और उनके रिश्तों की पवित्रता को कम नहीं कर सकती.

फिल्म ‘ धुरंधर ‘ की सफलता ने मचाई तबाही

हालाँकि विवादों के बीच, फिल्म ‘धुरंधर‘ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और इसने 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स ने इसके दूसरे भाग (Part 2) की घोषणा भी कर दी है, जो मार्च में रिलीज होने वाली है.