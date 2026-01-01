1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के री-रिलीज और ‘अपडेटेड वर्जन’ के पीछे का आखिर क्या है सच?

Dhurandhar Re-Release: हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचकर भयंकर तबाही मचाई है. पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने केवल 27 दिनों में 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर राज़ किया है. विश्वभर में इस फिल्म को लोगों ने देखा है और साथ ही बेहद पसंद भी किया है. खासतौर से पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर लोगों में अलग तरह का क्रेज देखने को मिला था. तो वहीं, दूसरी तरफ नए साल के मौके पर इस फिल्म को एक ‘अपडेटेड वर्जन’ के साथ फिर से सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच में चलाया जा रहा है. आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) के निर्देश

फिल्म को दोबारा रिलीज करने का सबसे प्रमुख वजह सरकारी निर्देश हैं. कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी. जिसके बाद फिल्म मेकर्स को निर्देश दिए गए कि वे फिल्म में दो विशिष्ट शब्दों को ‘म्यूट’ (Mute) करें और एक डायलॉग में जल्द से जल्द बदलाव करने की कोशिश करें.

2. ‘बलूच’ शब्द पर चलाई गई थी कैंची

इसके साथ ही फिल्म के नए वर्जन में सबसे बड़ा बदलाव ‘बलूच’ (Baloch) शब्द को लेकर किया गया है. जहां, फिल्म की कहानी पाकिस्तान के ल्यारी और बलूच गैंग्स के इर्द-गिर्द बुनी गई है, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार इस शब्द के इस्तेमाल वाले डायलॉग्स को म्यूट कर चलाने की अनुमति दी गई है.

3. नया डीसीपी (DCP) और सिनेमाघरों को निर्देश

31 दिसंबर 2025 को देशभर के सिनेमाघरों की तरफ से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें पुरानी प्रिंट (DCP) को बदलकर नया ‘सेंसर्ड वर्जन’ डाउनलोड करने और 1 जनवरी 2026 से केवल इसे ही दिखाने का सख्त आदेश दिया गया है.

4. ‘धुरंधर 2’ के लिए माहौल बनाना

फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2: रिवेंज’ की घोषणा भी कर दी है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है. हालाँकि, फिल्म को अपडेटेड वर्जन के साथ थिएटर में बनाए रखना दर्शकों को दूसरे पार्ट के लिए जोड़े रखने की एक नई रणनीति भी बनाई जा रही है.