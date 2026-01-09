Home > एंटरटेनमेंट > तारा सुतारिया के सल्ट्री गाउन ग्लो-अप ने जीता लाखों लोगों का दिल, रेड कार्पेट पर एक नया ट्रेंड कर रहा है सेट

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Bollywood Famous Actress Tara Sutaria) ने एक बार फिर से अपने धमाकेदार लुक (Gorgeous Look) से लोगों को दीवाना बनाया है. उनका नया लुक ट्रेंड सेट (Trend Set) कर रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 9, 2026 2:04:05 PM IST

Tara Sutaria’s Sultry Gown Glow-Up: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस में से एक तारा सुतारिया ने अपने लेटेस्ट सल्ट्री गाउन लुक से फैशन की दुनिया में तहलका मचाकर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. दरअसल, अभिनेत्री का यह मानना है कि यह नया ‘ग्लो-अप’ ग्लैमर, बोल्डनेस और एलिगेंस का एक बेहद ही अनोखा ताल-मेल है. तो वहीं, दूसरी तरफ उनका यह बेहद ही खूबसूरत और चमकता हुआ बॉडीकॉन गाउन में परफेक्ट फिगर और मिनिमल मेकअप ने उन्हें इस साल का सबसे बेस्ट-ड्रेस्ड सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है. 

अपने फैशन सैंस के लिए मशहूर हैं तारा 

बॉलीवुड की ‘ग्लैम गर्ल’ तारा सुतारिया हमेशा से ही अपने शानदार फैशन सेंस के लिए देशभर में जानी जाती हैं. लेकिन,  उनके हालिया ‘सल्ट्री गाउन ग्लो-अप’ ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ तेजी से खींचा है. इसके साथ ही अपनी सादगी और ग्लैमर भरे अंदाज के परफेक्ट बैलेंस के लिए एक्ट्रेस तारा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि जब बात ‘क्लासी’ और ‘सेक्सी’ लुक को एक साथ कैरी करने की हो, तो उनका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. 

गाउन को तारा ने अच्छी तरह से किया है कैरी 

तारा सुतारिया ने हाल ही में एक हाई-प्रोफाइल इवेंट में एक डीप-नेक, बॉडी-हगिंग शिमरी गाउन में नज़र आईं. उनके इस लुक को लेकर हर किसी ने उनकी जमकर तारीफ की है. तो वहीं, बात करें उनके इस गाउन के बारे में तो, इस गाउन का कट और फिटिंग उनके कर्व्स को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे. जहां, गाउन का ‘सल्ट्री’ फैक्टर इसकी हाई-स्लिट और बैकलेस डिजाइन थी, जिसने उनके लुक को पहले से और भी ज्यादा बोल्ड बनाने का काम किया है. 

गाउन के अलावा तारा के मेकअप की हो रही चर्चा

उनके इस ग्लो-अप की सबसे खास बात यह है कि, उनके मेकअप और हेयरस्टाइल ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है. इसके साथ ही   उन्होंने ‘ड्यूई स्किन’ और ‘न्यूड लिप्स’ के साथ अपना सिग्नेचर ‘मिनिमल मेकअप’ लुक को चुना, जो उनके गाउन की चमक को और भी ज्यादा उभार रहा है. इसके साथ ही उनके खुले लहरदार बाल (Wavy Hair) उनके चेहरे को एक परफेक्ट फ्रेम दे रहे थे. 

क्यों चर्चा में है तारा सुतारिया का यह ग्लो-अप?

दरअसल, तारा का यह ट्रांसफॉर्मेशन उनके पुराने ‘गर्ल नेक्स्ट डोर’ इमेज से हटकर एक ‘ग्लोबल दीवा’ की तरफ पूरी तरह से इशारा करता है. इसके साथ ही उनके कॉन्फिडेंस और सल्ट्री पोज़ ने सोशल मीडिया पर लाखों फैन्स का एक बार फिर से दिल जीत लिया है. तो वहीं,  फैशन क्रिटिक्स का यह मानना है कि तारा का यह सल्ट्री गाउन लुक आने वाले वेडिंग और रेड कार्पेट सीजन के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है. 

