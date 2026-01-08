Home > एंटरटेनमेंट > इन 6 आउटफिट्स में आलिया भट्ट ने दिखाया अपना सबसे ग्लैमरस अवतार, देख उड़ जाएंगे आपके होश

आलिया भट्ट (Bollywood Actress Alia Bhatt) बॉलीवुड में फिल्मों के साथ-साथ अपने फैशन (Fashion Trends) के लिए भी सबसे ज्यादा जानी जाती हैं. आज के दौर में उन्हें हर कोई अपना फैशन आईकॉन (Fashion Icon) मानता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 8, 2026 2:37:37 PM IST

Alia Bhatt top six bold looks: आलिया भट्ट केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं हैं बल्कि लाखों लोगों की एक फैशन आईकॉन (Fashion Icon) बन गईं हैं. एक्ट्रेस ने पिछले कुछ सालों में अपने फैशन सेंस को पूरी तरह से न सिर्फ बदला है बल्कि महिलाओं को भी प्रेरित करने का काम किया है. इसके साथ ही एक ‘गर्ल नेक्स्ट डोर’ की इमेज से निकलकर अब वह एक ‘ग्लोबल फैशन आइकन’ बन चुकी हैं. इसके साथ ही उनका स्टाइल उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है फिर चाहे वह भारतीय साड़ी हो या फिर बोल्ड वेस्टर्न आउटफिट्स. 

1. मेट गाला 2024: सब्यसाची की फ्लोरल साड़ी

आलिया भट्ट ने साल 2024 के मेट गाला में एक कस्टम सब्यसाची साड़ी पहनी थी, जिसमें ब्रैलेट-स्टाइल ब्लाउज के साथ डीप नेकलाइन थी. उनके इस लुक की पुरू विश्वभर में चर्चा की गई थी. उन्होंने अपनी बसूरती और मेहनत से तराशे गए फिगर को बहुत ही गरिमा के साथ पूरी दुनिया के सामने फ्लॉन्ट किया था. इसके साथ ही उनका यह लुक भारतीय परंपरा और आधुनिक ग्लैमर के ऊपर पूरी तरह से आधारित था. 

मेट गाला 2024: सब्यसाची की फ्लोरल साड़ी

2. फिल्मफेयर अवॉर्ड्स: ब्लैक गनमेटल गाउन

तो वहीं, एक प्रमुख अवॉर्ड फंक्शन में आलिया ने प्लंजिंग नेकलाइन (Deep V-neck) वाला शिमरी ब्लैक गाउन पहना था. इस आउटफिट ने न सिर्फ  उनके बोल्ड साइड को दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि वह रेड कार्पेट पर सबसे अलग दिखने का उनमें एक खास दम भी हैं. 

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स: ब्लैक गनमेटल गाउन

3. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) इवेंट

इस ग्रांड ओपनिंग के लिए आलिया ने एक शानदार एली साब (Elie Saab) गाउन को चुना था. तो वहीं, इस ऑफ-शोल्डर और क्लीवेज-हाइलाइटिंग आउटफिट में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थीं. इसके साथ ही उन्होंने इस लुक को बहुत ही न्यूनतम ज्वेलरी के साथ कैरी किया, जिससे सारा ध्यान उनके आउटफिट और स्टाइल पर ही देखने को मिला था. 

नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) इवेंट

4. मेट गाला 2023: पर्ल व्हाइट गाउन

अपने मेट गाला डेब्यू के लिए आलिया ने प्रबल गुरुंग द्वारा डिजाइन किया गया सफेद गाउन पहना था, जिसमें हजारों मोती जड़े हुए थे. इस गाउन की क्लासिक नेकलाइन उनके लुक को बोल्ड और क्लासी बना रही थी. इसके अलावा उन्होंने इसे “मेड इन इंडिया” गर्व के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया था जिसकी तारीफ आज भी लोग करते हैं. 

मेट गाला 2023: पर्ल व्हाइट गाउन

5. बर्लिन फिल्म फेस्टिवल: व्हाइट आईवरी साड़ी

‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के प्रीमियर के दौरान, आलिया ने सफेद साड़ियों की एक पूरी श्रृंखला पेश की थी. इनमें से एक साड़ी के साथ उन्होंने डीप-बैक और फ्रंट कट वाला ब्लाउज पहना था. दरअसल, यह लुक दिखाता है कि कैसे पारंपरिक पहनावे में भी बोल्डनेस और ग्रेस को आप खूबसूरती से पेश कर सकते हैं. 

बर्लिन फिल्म फेस्टिवल: व्हाइट आईवरी साड़ी

6. गुच्ची (Gucci) क्रूज शो 2024

लंदन में हुए इस शो में आलिया ने एक ब्लैक नेटेड (Couture) आउटफिट कैरी किया था. इसकी यूनिक कटिंग और बोल्ड डिज़ाइन ने फैशन जगत में काफी ज्यादा चर्चा भी की गई थी.  ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर उन्होंने यह संदेश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर के फैशन रिस्क लेने से पीछे नहीं हटतीं हैं. 

गुच्ची (Gucci) क्रूज शो 2024

