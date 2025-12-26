Home > एंटरटेनमेंट > Age is Just a Number, जन्मदिन से पहले सलमान खान का जिम सेशन, देखिए कैसे खुद को फिट रख रहे हैं भाईजान

सलमान खान (Salman Khan) का रूटीन (Fitness Routine) अनुशासन पर शुरुआत से ही टिका हुआ है. उम्र के साथ रिकवरी नींद (Sleep) और स्ट्रेचिंग (Stretching) पर ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: December 26, 2025 5:34:12 PM IST

Salman Khan Fitness Routine
Salman Khan Fitness Routine


Salman Khan Fitness Routine:  बॉलीवुड के भाई जान यानी सलमान खान का कल जन्मदिन है, ऐसे में फैंस उनके जन्मदिन को लेकर बेहद ही उत्साहित है. तो वहीं, दूसरी तरफ अपने जन्मदिन से पहले भाई जान ने अपने वर्कआउट को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जो खुब तेजी से वायरल हो रही है. सलमान खान की फिटनेस का राज उनके पुराने स्कूल के अनुशासन, कड़ी मेहनत और स्मार्ट ट्रेनिंग में छिपा है. अगर आप भी उनकी तरह मस्कुलर और फिट दिखना चाहते हैं, तो यहां उनका 6-दिवसीय वर्कआउट प्लान के बारे में विस्तार से बताया गया है. 

सलमान खान का ‘ओल्ड-स्कूल’ फिटनेस रूटीन

सलमान खान वॉल्यूम ट्रेनिंग और जायंट सेट्स बिना रुके एक के बाद एक कई एक्सरसाइज पर सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, उनका यह तरीका कैलोरी तेजी से जलाता है और मांसपेशियों को मजबूती देने में पूरी तरह से मदद करता है. 

साप्ताहिक वर्कआउट (6-दिन का प्लान)

1. सोमवार

छाती और कंधे 

2. मंगलवार

पीठ और बाइसेप्स 

3. बुधवार

निचला शरीर और पैर 

4. गुरुवार

सक्रिय रिकवरी + कोर + मोबिलिटी (हल्का कार्डियो)

5. शुक्रवार

फुल-बॉडी मेटाबॉलिक सेशन (जायंट सेट्स)

6. शनिवार

पैर और प्लायोमेट्रिक्स (Legs + Plyos)

7. रविवार

शरीर को देना आराम

पोषण और रिकवरी में मिलती है मदद 

यह तो सभी जानते हैं कि भाईजान खाने के सबसे बड़े शौकीन है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उनका खाना बेहद ही सिंपल और घरेलू होता है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें खाने में सबसे ज्यादा दाल चावल पसंद है, जिससे वह बड़े ही शौक के साथ खाते हैं. उनके हर खाने में प्रोटिन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे अंडे, चिकन, मछली या फिर दाल को उनके खाने में ज्यादा शामिल किया जाता है. 

तो वहीं दूसरी तरफ घर के खाने में चावल, दाल, हरी सब्जियां और घी का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा सलमान खान दिन में 7-8 लीटर पानी पीते हैं, और अच्छी सेहत के लिए 8 घंटे की नींद भी पूरी करते हैं. इसके अलावा भाईजान हफ्ते में दो बार छोटे स्प्रिंट या फिर केटलपेल वर्कआफट भी ज़रूर करते हैं. तो देखा आपने हिंदी सिनेमा के मास्टर कैसे खुद को फिट रखते हैं. सलमान खान यह साबिद कर दिया है कि “Age is just a number”. तो अगर आप भी उनकी जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दें, लेकिन साथ ही अपने जिम ट्रेनर की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें. 

